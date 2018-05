Stále více měst v Americe se přiklání k zákazu plastových brček

Studie Národní akademie věd Spojených států amerických zjistila, že téměř 90 % mořských ptáků spolklo nějakou formu plastu. K podobným závěrům došla i studie biologů, která odhalila, že nejméně polovina populace karet obrovských také zkonzumovala jednu z forem plastu.



V reakci na tyto zprávy stále větší počet měst v Americe, zvlášť těch, která se nacházejí v pobřežních oblastech, podniká kroky k odstranění nebo přinejmenším ke snížení závislosti na plastových brčkách.

Města mají jasno, státy váhají

Nejnověji se k zákazu připojilo město Malibu v Kalifornii, které odsouhlasilo „zákaz prodeje, distribuce a používání plastových brček a příborů na jedno použití v rámci města, které chrání životní prostředí před znečištěním plasty“.



"Oceán, pláže a příroda jsou součástí života v Malibu a my jsme odhodlání udržet je v čistotě pro sebe, naše děti i jejich děti," napsala na svých internetových stránkách městská rada.



Malibu následuje svými kroky Seattle, Washington, Miami Beach a Fort Myers na Floridě.



Zatím se neví, zda k rozhodnutí přistoupí i stát Kalifornie. V tuto chvíli se to však zdá nepravděpodobné. Kritikům se nelíbí příliš tvrdá forma trestů a také se ptají, proč se při ochraně životního prostředí nemyslí i na zákaz deštníčků, které jsou součástí drinků nebo zastavení používání nadměrného množství ubrousků.



Malibu však zůstává ve svém názoru pevné. Zástupci města již oznámili, že zpočátku místním restauracím poskytnou ekologičtější papírové slámky, aby jim pomohly vyrovnat náklady spojené se změnou.

Podpora ze strany havajských hotelů

Podobná opatření zvažoval začátkem roku i stát Havaj, ačkoli zde je silným oponentem havajský potravinářský průmysl, který argumentuje, že papírová brčka jsou dvakrát dražší než plastová. I přesto řada hotelů podniká kroky vedoucí ke změně.



Prvním hotelem na Havaji, kde se plastová brčka do pití zakázala, byl Sheraton Maui. V současně době podávají dětské nápoje s papírovými brčky. K nápadu se postupně přidal i hotelový komplex Modern Honolulu, jenž již delší dobu přemýšlet o cestě, jak zastavit roční spotřebu 612 000 plastových brček, které nemají žádný důležitý vliv na zážitek hostů.



Ke změně se připojil i Hilton Waikoloa Village: „Jsme nadšeni, že můžeme svým hostům oznámit, že 31. leden 2018 byl u nás posledním dnem plastových brček. Nabízíme možnost dozvědět se spoustu informací o havajském podmořském životě, a tak jsem rádi, že jsme učinili krok, abychom byli ještě lepšími správci tak krásného místa,“ řekl manažer hotelu.

Ukazuje se, že do konce roku 2019 by měl zákaz platit i ve Skotsku. Spojené králoství má spotřebu 8,5 miliardy brček ročně. Kampaně po celé zemi již nyní vyzývají spotřebitele, aby brčka odmítali a připomínají jim, že trvá více než 200 let, než se jedna plastová slámka rozpadne.

