Startujeme! Jak to vidí šéfredaktor National Geographic

Jak jste si asi všimli, české webové stránky National Geographic jsou zbrusu nové, přibyly další rubriky a jednou z nich jsou nově i blogy. Pro mě jako člověka, který je odchovaný klasickými tištěnými médii, se jedná o krok ne nepodobný prvnímu kroku člověka na Měsíci, jakkoli to vám, v prostředí elektronických médií zkušeně se pohybujícím, to může připadat jako krůček vpravdě titěrný.

Shodou okolností listopadové číslo, které právě vychází, patří podle mého k těm nejlepším v letošním roce.

Ale doba jde stále vpřed, takže i my se měníme. Na tomto místě se proto budeme pravidelně setkávat, abych vás informoval o novinkách či zajímavostech, které se žlutým rámečkem souvisí, ale z nejrůznějších důvodů se na papírové či elektronické stránky NG nedostaly. Zároveň by tento blog měl sloužit jako poněkud osobnější kontakt s vámi všemi, kteří se zevrubněji zajímáte o vše, co nás v životě obklopuje.

Jak rádi v National Geographic často říkáme: Stále je co objevovat – v tomto případě pro sebe objevuji, jaké to je být s vámi ve spojení touto formou.

Shodou okolností listopadové číslo, které právě vychází, patří podle mého k těm nejlepším v letošním roce. Materiál o východní Africe je přesně tím druhem reportáže, která dělá National Geographic tím, čím mezi časopisy je – širokým záběrem, obecnou platností a hlavně skvělými fotografiemi. Stejně tak článek o detailním průzkumu ostatků ledového muže je něco, o čem si jinde asi nepřečtete…

