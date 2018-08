Svět za 18 let: zmizí polovina pracovních míst. Odepsaní jsou učitelé, vojáci i horníci

Práce pro lidi je stále méně. Do roku 2030 by mohly zaniknout až 2 miliardy současných pracovních míst. Tvrdí to futurolog Thomas Frey, který s přednáškou na toto téma vystoupil na istanbulské konferenci TEDx.

Dvě miliardy pracovních míst znamenají reálně téměř polovinu všech pracovních míst, která dnes existují. Podle Freye je zlikviduje technický pokrok, ne ekonomické krize. Jde sice o pohled jen jediného futurologa, ale jde o muže, který celý život poctivě sleduje všechny technologické trendy.

Už dopředu vás můžeme uklidnit – Frey sice tvrdí, že pracovní místa zaniknou, ale svět bude díky novým technologiím lepší místo pro život. Budeme tedy nezaměstnaní, ale šťastní… Co všechno se změní?

Energie

Zdrojů energie bude v budoucnosti ubývat, to je jasné. Futurolog si myslí, že je konec obrovským národním nebo nadnárodním energetickým sítím. Budoucnost patří mikrosítím, které budou provozované několika městskými bloky, hrstkou menších společností nebo dokonce jen jednou ulicí. Příčinu těchto změn vidí ve stále větším počtu domácností, které si vyrábějí elektřinu samy pomocí solárních, větrných a dalších zdrojů. Díky tomu by elektřinu v blízké budoucnosti mohl dodávat prakticky každý; velké přenosové soustavy na to však nejsou stavěné. A tady se otevírá možnost pro malé sítě…

Zaniknou místa v:

uhelných elektrárnách

společnostech, které se starají o klasické přenosové soustavy

Vzniknou místa v:

továrnách, které budou vyrábět malé energetické zdroje

recyklačních továrnách, kde se materiály z nepotřebných starých sítí budou zužitkovávat na nové

Automobilky

Tohle je pro nás Čechy výjimečně důležité téma, na exportu automobilů je naše ekonomiky závislá. A podle Freye to s ní nevypadá vůbec růžově. Řízení auta je ztráta času, energie i peněz, říká Frey. Auta se 90 procent času nepoužívají, dálnice přepraví na svou cenu málo lidí a tento způsob dopravy je drahý. A navíc je automobilová doprava nebezpečná – každoročně se kvůli ní zraní 50 milionů lidí. Automobilový průmysl se musí zcela změnit, má-li šanci v naší chudší budoucnosti vůbec přežít.

Jak? Futurolog si myslí, že cest je víc. Jednou z nich by mohlo být třeba sdílení vozů, samozřejmě v masovém měřítku. Mohlo by tak ubýt až 70 procent aut na silnicích, stačilo by jen, kdyby se lidé naučili svoje auta pořádně využívat.

Zaniknou místa v:

výrobě automobilů

gumárenském průmyslu

taxislužbách a mezi řidiči autobusů

Vzniknou místa v:

monitoringu provozu

designéři programů pro navigaci aut bez řidičů

Vzdělávání

Jistotu nemají ani učitelé, profese, která se za uplynulých 200 let prakticky nezměnila. Zato svět ano. Frey kritizuje fakt, že průměrný učitel vykládá rok co rok stejnou látku – a to bez ohledu na to, že je to vlastně mrhání časem. Děti své pedagogy stejně neposlouchají, tak proč čas učitele nevyužít jinak?

Většina poznatků se k dnešní mladé generaci stejně dostává audiovizuálními cestami, ať už přes televizní obrazovky, počítačové hry nebo monitory tabletů. Učitelé by mohli jen pořídit velmi kvalitní, v ideálním případě interaktivní, nahrávku – a tím by jeho role končila.

Podobné typy výuky už dnes provozují některé americké univerzity, které vyučují přes videa na serveru Youtube. Vzdělání se tak dostane k mnohem více lidem – a ještě se přitom žáci učí od těch nejlepších na celém světě. Vzdělání se přesune na síť a tam přežijí jen dva druhy pedagogů: ti nejlepší a ti nejlevnější.

Zaniknou místa v:

klasickém školství

na pedagogických školách

Vzniknou místa v:

společnostech, které vyrábějí videomateriál na klíč

školících a poradenských společnostech

Výroba

Tuto oblast zcela změní 3D tiskárny. Jde o přístroje podobné normálním tiskárnám nebo printerům – až na to, že z nich místo kusu papíru vyjede libovolný výrobek. Stačí do nich jen nasypat speciální směs, zadat schéma a za pár minut máte na stole předmět, po kterém dnes hodiny pátráte v obchodech nebo na internetu.

3D tiskárny jsou sice ještě v plenkách, ale i to, co už dnes dokáží, vás přiměje k úžasu. V budoucnosti by v nich mohlo vznikat prakticky všechno – od nábytku, přes potraviny a oblečení, až po předměty, jejichž smysl si dnes ani nedokážeme představit. Stačilo by mít jednu nebo dvě tiskárny na blok domů a vyjede z nich vše, co lidé v dané lokalitě k životu potřebují.

Zaniknou místa v:

továrnách na oblečení a nábytek

továrnách na konstrukční materiály

oborech s velkým podílem manuální práce

Vzniknou místa v:

firmách, které vyrábějí tiskárny a náplň do nich

novém oboru návrhářství schémat pro tiskárny

Manuální práce

I v této oblasti se můžeme těšit na nepříjemné změny. Člověka totiž do budoucna nahradí v mnoha rolích roboti. Ano, víme, že to předpovídal už před bezmála sto léty Karel Čapek, ale dnes je to konečně opravdu blízko. Robotické travní sekačky nebo vysavače už nikoho nepřekvapí – a s každým dalším modelem jsou o trošku lepší.

Podle Freye nahradí člověka zejména ve snadných, mechanických úkonech s častým počtem opakování – tedy v situacích, kde lidé dělají chyby. Úklid, ale třeba také rybaření, zemědělství i těžba surovin, tam všude se už brzy objeví víc robotů než lidí. Existuje jedna oblast, kde se to právě děje – armáda. V americkém vojsku přibylo dronů (neboli dálkově ovládaných robotů) za posledních let asi 3000 procent.

Zaniknou místa v:

zemědělství

rybolovu

armádách

Vzniknou místa v:

návrhu a designu robotů

firmách, které budou ovládat a kontrolovat roboty

