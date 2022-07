Tipy na dámské turistické outfity

Jak vybírat pohodlné a zároveň stylové boty na hory?

Jestli-že rádi chodíte po horách, bude to chtít nejen komfortní, ale také módní boty. Není nad to, když se budeme v našem sportovních outfitu cítit dobře. Boty na turistiku by měly splňovat hned několik důležitých kritérií. Jedním z nich je i kvalitně zpracovaná podrážka obuvi. Ta by měla mít ideálně protiskluzové vlastnosti. Díky tomu se vyhneme úrazům na kluzkých kořenech stromů či kamenech, které nám přijdou do cesty. Dále by měla být podrážka turistické obuvi dobře odpružená, aby zvládla vhodně tlumit dopady chodidel při kontaktu se zemí. Na trhu najdeme boty na turistiku v nízkém i v kotníčkovém provedení. Nízké boty se hodí zejména na zpevněné turistické chodníky a do podhůří. Vybírat můžete např. i mezi kvalitními sneakersy od značky Champion. Na náročnější vysokohorskou turistiku raději zvolte vyšší obuv, která bude dostatečně fixovat váš kotník. Co se týče designu obuvi, jsou letos módní pastelové a přírodní odstíny barev. Krémové, oříškové nebo hořčicové boty tak budou dobrou volbou i pro vás. Nic však nezkazíte ani s černou klasikou. Černá je totiž barva univerzální a skvěle ji tak sladíte s jakkoli barevným oblečením nebo s pestrobarevnými módními doplňky. Fantazii se meze nekladou! Vaše boty na turistiku pak mohou disponovat nejrůznějšími dekorativními prvky. V kurzu jsou zejména kovové cvočky nebo spony. Líbit by se vám mohly i různé typy turistických tkaniček. Letos vedou zejména ty vícebarevné. Tkaničky do turistické obuvi pak můžete i během roku libovolně měnit. Nebojte se tak experimentovat. Díky různobarevným tkaničkám můžete vytvářet stále nové outfity.

Podle jakých kritérií zvolit trendy oblečení na turistiku?

Funkční oblečení je základem každé správné turistky. Velké oblíbenosti se pak těší oblečení z přírodních tkanin. To je totiž nejen vysoce módní, ale také pohodlné. Přírodní látky dobře odvádí pot od těla a díky tomu zaručují maximální prodyšnost oděvu i při vyšších teplotách. Už žádná zpocená kola v podpaží! Jako bonus jsou pak oděvy z přírodních látek i tzv. udržitelné. Udržitelný způsob života již propagují ty největší módní světové značky. Je tak z čeho vybírat. Co se týče modelů oblečení, budou in zejména dámské tank topy a šortky s vysokým pasem. Letos dále pofrčí i sportovní sukně, které mají pod sukní našité tenké šortky. Kombinovat je můžete také s dámskými prodyšnými legínami. Outfit můžete doplnit stylovým tričkem s potiskem. Na chladnější počasí ocení dámy i stylové cargo kalhoty s praktickými kapsami. Ty pak mohou ženy využít i v rámci volnočasových outfitů. Pro chladnější dny pak ženy ocení i oblečení z merino vlny.

Jak vyšperkovat náš sportovní outfit pomocí módních doplňků?

Co se týče módních doplňků, budou hrát prim především kožené batohy a smart digitální hodinky. Dámský batoh by měl ideálně disponovat i bederními nebo alespoň prsními popruhy. Do sportovního outfitu na hory pak můžete zařadit i kvalitní sluneční brýle větších rozměrů. V kurzu budou např. i velké hexagony, které skvěle ochrání vaše oční okolí před nežádoucími slunečními paprsky. Na hory bychom pak neměly zapomínat přibalit i pokrývku hlavy. K sportovní sukni vsaďte na módní bucket klobouk. K šortkám a triku s potiskem se bude výborně hodit vzdušná truckerka. Záleží tedy na vás a na vašem vkusu. Jistě si z našich tipů vyberete módní a zároveň pohodlný outfit na hory i vy!