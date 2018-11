Třebíč ve vesmíru: najdete ji někde mezi Marsem a Jupiterem

Někde mezi Marsem a Jupiterem putuje vesmírem planetka Třebíč. Objevil a pojmenoval ji astronom Miloš Tichý z Observatoře Kleť. Třebíčanům přiveze fotografii "jejich" planetky ukázat 9. listopadu. Pouhým okem se takové malé těleso nedá spatřit ani nejlepším dalekohledem v republice.

"Třebíč jako město se mi líbí," zdůvodnil Tichý svoji volbu při pojmenování planetky. Připomněl třebíčskou baziliku sv. Prokopa a židovskou čtvrť, díky nimž se město dostalo do světového seznamu UNESCO. Třebíčskou radnici astronomická novinka potěšila. Starosta Pavel Heřman k tomu dnes novinářům s nadsázkou řekl, že až objevitele provedou Třebíčí, objeví se třeba i planetka Židovské město.

Na jihočeské Kleti objevili astronomové od druhé poloviny 70. let už 996 planetek. Pojmenována byla necelá polovina z nich. "My to nestíháme, protože je to až ta poslední věc, která se u těch planetek dělá," vysvětlil Tichý. Objevy planetek také posledních 18 let nejsou hlavním cílem vědeckého zájmu této observatoře. "To je takový hezký bonus navíc, protože naším hlavním programem je zpřesňování drah nebezpečných planetek," vysvětlil Tichý.

Objevitel nebo objevitelská hvězdárna může pro planetku navrhnout jméno, když dostane číslo. Následuje schvalovací řízení podle přísných pravidel. "Když to komise Mezinárodní astronomické unie schválí, tak to vyjde ve speciálním časopise. Pak to jméno vstupuje v platnost," doplnil Tichý. Mezi letos publikovaná jména planetek objevených na Kleti patří třeba i Kralice, Jirous a Ferdinandvaněk.

