Tryskáče budoucnosti: Čím se bude létat za 20 let?

NASA vloni oslovila špičkové letecké návrháře a chtěla po nich jejich vizi tryskáčů budoucnosti. Přišli s návrhy prototypů, které vypadají úžasně a každý z nich navíc předvídá nějaký trend, s nímž se zřejmě v budoucnosti setkáme. Představ a nápadů je samozřejmě hromada, tady jsou tři nejperspektivnější. Seznamte se s nimi:

BOX WING JET, LOCKHEED MARTIN

Největším problémem bude v budoucnosti palivo a jeho cena. Cesty, jak spotřebu snížit, existují už dnes – ale bohužel letadlo pak má takový tvar, že se stává zcela nevhodným pro cestující. A to je dopravního letadla vada dosti podstatná… Společnost Lockheed Martin se to snaží obejít modelem Box Wing. Nejdůležitější je snížit hmotnost letadla – proto v něm budou použité materiály, které používá vojenské letectvo, konkrétně americké bitevníky F-22 a F-35. Oba vyrábí společnost Lockheed Martin, takže know-how je v jejích rukou.

Letadlo by mělo mít jinou geometrii křídel na první pohled působí velmi futuristicky. Jejich tvar umožní, aby spotřeba klesla až o 17 procent.Tryskáč tak získá větší dolet, ale stále se vejde na letiště. Změnit by se měl také způsob pohonu – klasický dvouproudový motor projde výraznou proměnou; lopatky budou až o 40 procent delší. To sníží (respektive mělo by snížit) spotřebu o dalších 22 procent. Celkem, když k tomu připočteme nižší hmotnost díky vojenským materiálům, bude tedy mít spotřebu oproti současným letadlům nižší asi o polovinu.

Letadlo by mělo mít i lepší letové vlastnosti než dnes používané stroje. Díky nim by mohlo klesat výrazně kolměji a zmenšila by se tak vzdálenost, kterou uletí nad hustě zalidněnými metropolemi, jichž na Zemi neustále přibývá. Podle designérů by tak mohla hlučnost poklesnout až o 35 procent.

Tento letoun by mohl nebesa začít brázdit už kolem roku 2025.

SUPERSONIC GREEN MACHINE, LOCKHEED MARTIN

Roku 2003 přestaly létat nadzvukové letouny Concorde. Skončila tak jedna etapa v dějinách letectví – rychlé, technicky vynikající a inspirativní, ale ekonomicky nevýhodné, hlučné a extrémně znečišťující stroje dnes nikoho nezajímají. Ale na trhu se tak otevřela příležitost – existuje mnoho podnikatelů i politiků, kteří by si rádi připlatili za cestu přes oceán, který bude místo 12 hodin trvat jen tři hodiny (2 hodiny, 52 minut a 59 sekund) – jak to dokázal právě Concorde.

Roku 2010 představil Lockheed Martin jeho duchovního nástupce. Zatím nese pracovní název Supersonic Green Machine – neboli Supersonický zelený stroj. Supersonický proto, že by měl létat rychlostí kolem 1,6 Machu – tedy jedenapůlnásobkem rychlosti zvuku. Letoun se proti Concordu vymezuje především ekologickými parametry. Jeho vylepšený pohon by měl oproti Concordu snížit emise o 75 procent. Concordu se také vyčítalo, že při překročení rychlosti zvuku způsobuje hlučné rány – tak velké, že mu bylo zakázáno létat nad pevninou. Ocasní plochy nového Lockheedu by tento problém měly v podstatě úplně odstranit. K ráně sice dojde, tomu se nedá zabránit, ale bude potlačená; místo exploze bude slyšet jen zvuk podobný vysavači.

První let Supesonic Green Machine se plánuje na rok 2030.

SUGAR VOLT, BOEING

Společnost Boeing chce za palivo ušetřit tím, že vyrobí první letadlo s hybridním pohonem. Prototyp ponese jméno Sugar Volt a bude kombinovat klasické letecké palivo s elektrickým motorem. Při vzletu bude letoun velikosti Boeingu 737 pohánět normální motor, ale pak už si vystačí jen s bateriemi. Díky nim klesne spotřeba paliva založeného na bázi ropy, jehož cena bude za 20 let zřejmě mnohem výšší než dnes.

Revolučnímu ohonu se musel přizpůsobit i tvar trupu a křídel. Čím delší a užší křídla, tím více toho letadlo unese, spočítali si v Boeingu. Křídla jsou však na dnešní poměry příliš velká – tak dlouhá, že by s nimi letadlo nemohlo zajet do hangárů a složitě by se mu manévrovalo na normálních letištích. Proto inženýři plánují, že by křídla měla být skládací.

Kombinace křídel a elektrického hybridního pohonu má proti dnešnímu stavu ušetřit přes 55 procent paliva. A ani to není všechno – pokud pomohou elektromotory při startu, výrazně by se měla zkrátit vzletová i přistávací dráha. Letadlům by tak stačily asi o pětinu kratší ranveje a to také nezanedbatelně snižuje náklady.

Letadlo by mělo začít létat kolem roku 2035.

FOTO: NASA, Lockheed Martin, Boeing

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: