Uhynul hroch Slávek, jedna z největších celebrit Zoo Praha

"Jak mi právě napsal náš veterinář Roman Vodička, k úhynu došlo za příznaků akutních zažívacích obtíží a pitva ukázala těžký zánět žaludku a střev. Další se dozvíme po provedení laboratorních vyšetření," vysvětlil příznivcům pražské zoologické její ředitel Miroslav Bobek prostřednictvím své facebookové stránky.

Slávek se narodil 30. října 1984 jako deváté mládě v pražské zoo. Jeho rodiče, samice Zaira a samec Zulu, pocházeli z budapešťské zoologické zahrady. Kromě Slávka v Praze odchovali i vůbec první pražské mládě a také dvojčata – u hrochů naprosto nevídaný jev.

Slávek zplodil celkem sedm potomků. Vyznačoval se klidnou a mírumilovnou povahou. Ačkoliv byl mohutný (vážil odhadem 3,5 tuny a vyrovnal se tak i samicím slonů indických), nijak svou sílu zbytečně neprosazoval. Naopak – byl výjimečný tím, že se nechoval nesnášenlivě k mláďatům a během odchovů nebylo nutné ho oddělovat, což je v podmínkách zoologických zahrad skutečná rarita.

"Byl opravdovou osobností a na jeho tlumené večerní troubení, které se rozléhalo prostory starého pavilonu slonů, budu navždy vzpomínat," řekl Martin Kristen, jeden z jeho chovatelů.

Do historie Slávek vstoupil především jako jeden ze symbolů katastrofální povodně z roku 2002, kdy Pavilon velkých savců – v té době Slávkův domov – voda zcela zaplavila. Zatímco jeho tehdejší partnerka s dcerou nepřežily, Slávek ano. Po celou dobu povodně zůstal v pavilonu.

Jeden den však chovatelé vůbec netušili, zda Slávek ještě žije. Všichni ho považovali za ztraceného. Pak se ukázalo, že uvíznul na zcela nečekaném místě.

Při velké vodě zřejmě plaval v celém prostoru pavilonu, kde byli kromě hrochů chováni také nosorožci a sloni, a zamířil i nad stání slonů. U stropu tam byl ochoz pro personál, a právě za jeho hrazením Slávek po opadnutí vody zůstal.

Další den po svém objevení se Slávek dostal do opačné části pavilonu, na ochoz nad expozicí nosorožců. Podařilo se mu hlavou vyrazit okno a poněkud nesvůj sledoval dění venku. Aby e dostal do bezpečí, museli dělníci sbíječkou vylámat otvor dostatečně velký pro povodňového hrdinu a následně připravit šikmou rampu do výběhu, po níž Slávek ochotně sešel do bezpečí.

Už na podzim 2002 za Slávkem přicestovala z ostravské zoo tříletá samička Maruška. Proti Slávkovi však byla malá a jejich seznamování neprobíhalo zrovna mírumilovně. Nakonec ale vytvořili spokojený pár.

Slávek s Maruškou vychovali tři potomky - samečky Tomíka, Válečka (žije od roku 2014 ve vratislavské zoo v Polsku) a Fandu.