V Brně vymýšlejí modrou pšenici. Má nasytit svět

Pokud se podaří přesvědčit zemědělce k pěstování nové odrůdy, mohly by se zdravější pekařské výrobky objevit na trhu do tří let, informovala univerzita v tiskové zprávě.

Zdravější pšenice patří do skupiny takzvaných funkčních potravin, které mají kromě prosté výživné hodnoty i další příznivé účinky. Modré zbarvení zrn způsobují přírodní antioxidanty.

Na pilotním výzkumu pracují odborníci z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity společně s kolegy z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Japonska a Ruska. První produkty, jež by se v budoucnu mohly objevit na pultech, už testoval soukromý subjekt, který má zájem o získání licence.

Bez genetiky

Dosavadních výsledků šlechtitelé dosáhli bez nutnosti využití genetické modifikace. Podobné výzkumy, jež řeší problémy spojené se zvyšováním kvality lidského života, chce škola přenášet do praxe prostřednictvím nově zřízeného Centra transferu technologií.

Centrum se stará o duševní vlastnictví univerzity a zajišťuje pro všechna ostatní pracoviště profesionální komunikaci s představiteli průmyslu. Na jeho zřízení poskytla Evropská unie 24 milionů korun.

Podle rektora Jaroslava Hluška chce škola prostřednictvím centra rozšířit a prohloubit spolupráci s firmami, jež mohou výsledky vědeckého bádání využít v podnikání. "Vedle internacionalizace univerzitních aktivit považujeme poskytování našich znalostí průmyslu za další podmínku pro pokračující modernizaci a rozvoj univerzity," uvedl Hlušek.

