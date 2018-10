Vědci našli jednoduchý způsob, jak uvařit zdravější rýži

Oblíbená příloha obsahuje velké množství škrobu (až 80 %), které se v našem těle můžou bez fyzické aktivity lehce uložit ve formě tuku. Vědci na Srí Lance však našli způsob přípravy, který sníží počet kalorií až o neuvěřitelných 50 % a navíc bude díky němu rýže mnohem zdravější.

Vycházeli ze skutečnosti, že ne všechny škroby jsou stejné. Existují dva hlavní typy:

1) rychle stravitelné škroby, které naše tělo rychle přemění na glukózu a uloží je jako tuk, pokud nemáme dostatečnou fyzickou aktivitu;

2) rezistentní neboli nestravitelné škroby, které se na glukózu nerozloží, tudíž mají nižší obsah kalorií. Projdou až do tlustého střeva, kde se chovají spíše jako vláknina, což naše tělo ocení.

Ačkoli mnoho surovin, jako jsou brambory nebo právě rýže, obsahuje velké množství rezistentních škrobů, ve výsledku nejvíc záleží na tom, jak je tepelně připravíme. Vařením se totiž jejich složení dokáže transformovat.

Studie z roku 2014 prokázala, že když těstoviny před finálním podáváním a ohřátím ochladíte, značně se zvýší podíl rezistentních škrobů. Proto se vědci ze Srí Lanky rozhodli prozkoumat, jak se bude chovat rýže.

Testovali osm způsobů vaření rýže na 38 odrůdách. Ve výsledku zjistili, že přidáním tuku před vařením a okamžitým ochlazením rýže, lze složení škrobu změnit.

A jak na to? Ještě před nasypáním rýže stačí do hrnce s vodou přidat kokosový olej, a to 3 % z váhy rýže, kterou chceme vařit. „To je zhruba lžička na půl šálku rýže,“ vysvětluje Sudhair James, student chemie na Vysoké škole chemických věd na Srí Lance.

Poté, co se rýže uvaří, ji necháme v ledničce po dobu dvanácti hodin. A máme hotovo. Před podáváním ji stačí ohřát v mikrovlnné troubě a zdravá bílá rýže se může podávat.

"Nejprve olej spolupracuje s molekulami škrobu a mění celkové složení. Následné zchlazení po dobu 12 hodin vede k tvorbě vodíkových vazeb mezi molekulami amylózy mimo zrnka rýže, která ji také promění na rezistentní škrob," vysvětluje James a dodává, že ohřátí rýže před podáváním už nemá na škrob vliv.

Tým si ověřil, že změna obsahu škrobu funguje u všech druhů rýže. Nejlepší výsledky se ukázaly u druhu Suduru Sambu, kde byl zaznamenán pokles kalorií o 50 až 60 %.

Vědci předpokládají, že podobný způsob by se dal použít i při přípravě dalších oblíbených surovin, které by tak mohly být zdravější a s menším podílem kalorií. Například v případě hranolek by určitě mnoho lidí zajásalo.