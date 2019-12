Vědci odhalují, jak čištění zubů ovlivňuje zdraví srdce

Nová studie z Korey analyzovala skupinu více než 160 000 lidí. Během sledování, trvající 10,5 let, se ukázalo, že dospělí ve věku 40 až 79 let, kteří si čistili zuby třikrát nebo vícekrát denně, měli o 10 % nižší riziko fibrilace síní a o 12 % nižší riziko srdečního selhání.

Tato zjištění nebyla závislá na věku, pohlaví, socioekonomickém stavu, pravidelném cvičení, konzumaci alkoholu, indexu tělesné hmotnosti či zdravotních problémech, jako je hypertenze.

Vědci jsou tak přesvědčeni, že to, co se děje v našich ústech, může mít velký dopad na naše celkové zdraví. Dokonce nedávná studie naznačila, že příčina rozvinutí Alzheimerovy choroby by mohla být spojena s bakteriemi, které se podílejí na onemocnění dásní. Ty se totiž umí dostat do mozku, kde ničí nervové buňky.

Jedna z teorií říká, že bakterie žijící mezi zuby a dásněmi se mohou dostat do krevního oběhu a změnit střevní mikrobiom. To následně může vyvolat systémový zánět, který vede k poškození myokardu a může zapříčinit i srdečnímu selhání.

Je potřeba brát v potaz, že studie sledovala pouze jedince v asijské zemi. Navíc trvala mnoho let, a tak je možné, že určité souvislosti s onemocněním mohli uniknout.

Závěry se však přiklánějí k výsledkům výzkumu z minulého roku, který zjistil, že u dobrovolníků, kteří si čistili zuby méně než dvakrát denně, došlo k trojnásobnému zvýšení rizika srdečního infarktu.

Odborníci upozorňují, že zdraví srdce ovlivňuje mnoho dalších faktorů, například i volba životního stylu. A tak při prvních problémech nelze říci, že pouhá zvýšená péče o ústní dutinu situaci zachrání. Experti však na základě výsledků doporučují být vůči zdraví ústní dutiny ostražití.