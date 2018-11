VIDEO: 7 nejbizarnějších milostných námluv a rituálů v říši zvířat

Fantazie přírody jako by neznala hranice. A vlastně - proč by je měla znát? Co funguje, to se počítá… Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější okamžiky ze zvířecí lásky. Podívejte se na tuleně, který se snaží zaujmout svým obrovským nafukovacím vakem ve velikosti fotbalového míče, nebo na podmořskou tasemnici šermující penisem.

Lochtání pírky

O rajkách jsme už psali - nedávno vědci objevili všech 39 druhů těchto vzácných ptáků. Rajky jsou ptáci z ráje (angl. birds of paradise), jejich barevnost a tvary berou dech. Ale jsou výjimečné ještě něčím dalším - svým tancem lásky. Na video se podívejte v našem článku: VIDEO: Bizarní tance lásky uprostřed pralesa. Barevné rajky předvádí neuvěřitelné figury.

Samci rajky dvanáctiperé (Seleucidis melanoleucus) vědí zcela přesně, jak a kde mají samičku polechtat, aby na ni zapůsobili. Tento zcela intimní projev náklonosti spočívá v tom, že samečci před pářením třou 12 tuhých brků na spodní části trupu o obličejovou část samiččí hlavy. Odborníci dodnes neví proč. Možná to jen lechtá…

Podívejte se tyto bizarní námluvy na videu přímo z ráje - Nové Guiney:

Růžový fotbalový míč

Úplně z jiného soudku pochází taktika jednoho z druhů tuleňů - čepcola hřebenatého (Cystophora cristata). Samci mají pod krkem symbol síly a připravenosti k páření - nafukovací vak, který může být větší než fotbalový míč (a taky tak vypadá - jako růžový fotbalový míč).

Čepcolové se vyskytují v oblastech Labradoru a Newfoundlandu, v severním Atlantickém oceánu a také na Arktidě. V oceánech jsou tito tuleni jako doma - dokážou se ponořit na dobu až jedné hodiny a do hloubky více než jednoho kilometru.

Měsíční chůze

Vábivé tance samců pipulek kadeřavokřídlých nám mohou připadat trošku komické, ale samičkám se jejich figury očividně líbí. Tento drobný ptáček žije hluboko v mlžných lesích Jižní Ameriky a minimálně stejně dobře jako milostný tanec umí ještě jedno kuzlo - zpívat na ocásek. Ano, umí zpívat svými křídly a vědci se teprve nyní dozvídají, jak se vlastně toto složité, podivné a nesmírně zábavné chování vyvinulo. Čtěte více v našem článku Exkluzivně pro National Geographic: Poslechněte si ptáka virtuosa, který hraje na ocásek.

Podívejte se na námluvy do pralesů Jižní Ameriky mezi pipulky kadeřavokřídlé:

Promiskuita pod vodou

Mořští zajíci neboli zejové praktikují volnou lásku do slova a do písmene. Jsou to hermafrodité a někdy je vědci pozorovali, jak se páří více jedinců - a vytváří tak jakési řetězce. Jedinci uprostřed řetězce fungují zároveň jako samci a zároveň jako samičky. Přečtěte si více: Holka, nebo kluk? Některá zvířata mění pohlaví i několikrát během pár hodin. Jiná jsou hermafrodity.

Podívejte se na řetězec lásky na video National Geographic:

S rybářským prutem na hlavě

Samičky ryb z řádu Lophiiformes (ďasové) mají přímo na hlavě "zabudovaný" ten nejjednodušší nástroj na lov partnerů - rybářský prut. A samec, hledající potravu se může docela snadno splést a místo do kořisti se zahákne do prutu lásky.

Dárečky z lásky

Samci lemčíků se snaží zapůsobit opravdu nezvyklým způsobem - nasbírají co nejvíce různých cetek, tretek a drobných předmětů - plastové uzávěry, drátky, kousky alobalu, ulity hlemýžďů a podobně - zkrátka vše, co je po ruce. A pak se snaží na tyto malé předměty přilákat samičku do svého hnízda. Nenápadný australský pták dovedl k dokonalosti umění iluze, s jejíž pomocí vábí ptačí dámy svého srdce. Lemčíci staví z větviček propracované průchozí oblouky a staví před ně ovoce, mušle, kůstky či kameny tak, aby vypadaly menší nebo větší nebo jednoduše lákavější pro samičky. O lamčících jsem už psali zde: VIDEO: Lemčík zmate samičku perspektivou. A pak se s ní spáří.

Šermování s penisy

Pro hermafroditické ploštěnce rodu Pseudobiceros je láska zároveň i bojem. Doslova šermují svými penisy, dokud se jednomu z nich nepodaří proniknout pod kůži a oplodnit partnera. Konec bitvy také rozhodne, kdo bude samcem a kdo samičkou… Tímto chováním se zabýval výzkum Leslie Newmanové a o jejich chování vydala badatelka také knihu Marine Flatworms: The World of Polyclads.

Úvodní foto: Wikipedia

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: