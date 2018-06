VIDEO: Co se děje v ženském mozku při orgasmu

Vzrušení bradavek aktivuje stejné oblasti jako dráždění pohlavních orgánů.

Pro vědce to bylo nesmírně důležité, zejména pro výzkum sexuálních poruch. Animace ukazuje, jak se postupně sbírá aktivita v různých oblastech mozku, jak se probouzejí k činnosti odlišná centra a jak se pak nakonec vše spojuje – jen aby se po několika vteřinách mozek zase zklidnil.

Aby animace mohla vzniknout, lékaři monitorovali mozkové vlny ženy uzavřené v tunelu magnetické rezonance. Výzkum provedl tým psychologa Barryho Komisaruka z univerzity v New Jersey a pomáhala při tom doktorandka Nan Wiseová, která se věnuje sexuologii a pracuje jako sexuální terapeutka. K její roli v experimentu se ještě dostaneme…

Pět minut rozkoše

Pětiminutové video ukazuje, jak se mění aktivita v 80 sledovaných oblastech mozku. Nejaktivnější oblasti v mozku jsou na videu zobrazované jako bílé, směrem k červené barvě aktivita klesá. Profesor Komisaruk vysvětlil smysl pokusu na tiskové konferenci na konci roku 2011 takto: „Hlavním úmyslem bylo vysledovat, jak se orgasmus vytváří – jaké části mozku se do tohoto podivuhodného stavu zapojují a jaké se na něm nejvíc podílí." V současné době autoři pokusu pracují na analýze toho, co zjistili a ještě letos by rádi vydali shrnutí v nějakém odborném časopise.

Podívejte se na video:

Aktivita vychází zpočátku z genitálií a smyslových orgánů, především jako reakce na doteky. Pak se vzrušení přenáší na limbický systém - část mozku, která ovlivňuje řadu tělesných funkcí, emoce a dlouhodobou paměť. Jak orgasmus přichází, aktivita se zvedá především v hypotalamu. Ten do těla vyplavuje chemickou látku oxytocin. Velká aktivita byla pozorována také v oblasti nazývané nucleus accumbens – tedy v místě odpovědném za slast. Po orgasmu se mozková aktivita ve všech těchto oblastech velmi rychle zklidňuje.

"Je to úžasný systém, který nám umožňuje studovat mozek v celé jeho komplexnosti," popsal Komisaruk hlavní výhody mozkových scanů. „Očekáváme, že toto video, které zobrazuje dynamický nárůst aktivity během vyvrcholení, nás přivede k pochopení problémů, jako je třeba anorgasmie."

Orgasmus v tunelu. Technický problém

Komisaruk a jeho tým promítají testované ženě aktivitu jejího mozku na obrazovku, takže může rovnou v tunelu sledovat, jak její tělo reaguje na dráždění. Podle psychologů by to mohla být cesta, jak ovlivňovat vlastní mozkovou aktivitu – a tím měnit řadu duševních stavů, v budoucnosti klidně i depresi nebo bolest. „Orgasmus je stav, který nám přináší slast. Když se naučíme, jak aktivovat v mozku oblasti, kde slast vzniká, mohli bychom tak získat i širší spektrum aplikací, “ vysvětluje vědec.

Velkou výzvou bylo i to, aby žena v tunelu vůbec orgasmu dosáhla. Tento přístroj má řadu specifik, která brání přirozenému dosažení vyvrcholení. Britskému deníku Guardian popsala jedna z testovaných žen cestu, jakou cestu vědci zvolili. Jmenuje se Kayt Sukelová a právě její mozek můžete na videu sledovat.

Největší problém spočívá v tom, že do tunelu se rozhodně nevejdou dva lidé – odpadá tedy možnost dosáhnout orgasmu pomocí soulože. Elektromagnetické vyzařování je v tunelu tak silné, že se nelze spolehnout ani na elektrické sexuální pomůcky; v okamžiku, kdy by se zapnul jejich motor, shořely by… Žena se navíc nemohla moc pohybovat. Jednak pro to není v tunelu dost místa, ale navíc by sebemenší pohyb hlavy narušil snímkování – video by bylo rozmazané.

Paní Sukelová měla na obličeji nasazenou plastovou masku, která jí držela hlavu v nehybné pozici. V únoru 2012 vydala knihu Dirty Minds: How Our Brains Influence Love, Sex, and Relationships, v níž mimo jiné popisuje, jak se jí podařilo vyvrcholení dosáhnout. „Všechno je to o tréninku“ – radí. „Musela jsem se během něj naučit, jak se uspokojit za použití co nejméně pohybů.“ Nan Wiseová, expertka na tantru a sexuální terapii jí při tréninku nasazovala hlavu čelenku, na níž byl zavěšený zvoneček – pokud se pohnul, byly by záběry zkažené. A protože trénovala poctivě, nebylo nakonec dosažení orgasmu tak obtížné, jak si představovala…

Sexuální mapa ženského mozku

Profesor Komisaruk je legendou zkoumání ženského orgasmu. Věnuje se mu už řadu let a zejména v poslední době měl spoustu úspěchů V polovině loňského roku například představil „sexuální mapu ženského mozku.“ Na několika fotografiích ukázal, jaké oblasti ženského mozku jsou aktivní při dráždění různých orgánů.

Vědce nepřekvapilo, že oblast, která zobrazovala dráždění klitorisu, neodpovídala oblasti, která má na starosti dráždění vagíny. O to větším překvapením však bylo, že stejná část mozku monitoruje u žen dráždění genitálií i prsních bradavek – vyplývá z toho, proč jsou ženská ňadra tak erotogenní zónou.

Tento výzkum současně odhalil, proč je je pro mnohé tak vzrušující a příjemné masírovaní nohou; jejich řídící centra jsou hned vedle těch odpovědných za genitálie.

