Video: Holandští studenti narazili v lese na podivné zvíře. Byl to bigfoot?

VIDEO: ROZTÁČENÍ PSŮ NA PROVAZE V BULHARSKU A DALŠÍ ZAKÁZANÉ RITUÁLY SE ZVÍŘATY

Autoři videa se představují pouze jako Lucas a Jeroen, zřejmě z jejich hlavy pocházel nápad projít si park Veluwezoom. Byla to klidná procházka, počasí přálo, park byl plný zajímavostí. Náhle se ale ozvaly podivné zvuky, které jako by vydával nějaký obrovský datel.

Klepání mladé lidi zaujalo, rozhodli se zjistit, odkud se ozývá. Náhle to zahlédli. Tam, za stromem, je pozorovala záhadná temná postava, částečně skrytá, netvor, co nechce být spatřen. Kameraman se monstrum snaží lépe zabrat, když se zničehonic ozve střelba.

Nastane chaos. Zděšení návštěvníci parku se dávají na úprk. Vše co mají, je několik sekund záběrů, které nejsou nijak kvalitní. I přes to je vidělo už takřka 6 milionů lidí.

Záběry vyvolávají vášnivé diskuze, co vlastně parta Holanďanů natočila. Podle jedněch jde jen o hubeného medvěda, jiní mají za to, že to jistojistě byla vrána. A další si stojí za datlem, vždyť co jiného takhle klepe.

Možná bude nejlepší, když si názor uděláte sami. (objevení Bigfoota přijde v čase 1:50)