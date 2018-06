VIDEO: Rozzuřený slon vtrhne mezi dav lidí a zdemoluje osobní auto. Proč?

Procházka, koupání v moři a pak návrat do arény. Takový byl plán cirkusových zřízenců, kteří se rozhodli dopřát trojici cvičených slonů malou prázdninovou relaxaci. Jenomže slonům se na pláži tak zalíbilo, že se do cirkusu odmítli vrátit.

Jeden ze slonů přitom zaútočil na osobní auto, v němž naštěstí v době incidentu nikdo neseděl. Majitel nepěkně potlučeného vozu může jen doufat, že se jeho havarijní pojištění vztahuje i na útok několikatunového zvířete.

Co vás ale bude na videu šokovat, je naivní počínání lidí, kteří sloní divadlo sledovali. Ze záběrů to vypadá, jako by si vůbec neuvědomovali, že by se sloni mohli rozeběhnout do davu a někoho vážně zranit. Sarkastickou nálepku "matka roku" dostala v komentářích pod videem žena, která se před běžícím slonem ani nenamáhala couvnout s kočárkem. Místo "v první řadě" pro ni bylo zřejmě důležitější než bezpečí jejího dítěte.

Sloni z cirkusových arén pod tlakem veřejného mínění a ochránců zvířat postupně mizí. Potvrdilo se, že tato obří zvířata jsou citově zranitelná a mají silnou potřebu sociálních vazeb se svými rodinnými příslušníky. V zajetí trpí izolací, která časem vede k depresím či k agresivnímu chování.

