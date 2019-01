VIDEO: Jak umírá obří boeing. Likvidace trvá jen tři dny

I letadla umírají; a stejně jako lidé končí na hřbitovech. Ale než je tam specialisté odešlou, musí se na to letoun nejprve řádně připravit. Není to žádná legrace: Boeing 747 se skládá ze 6 milionů dílů, 274 kilometrů kabelů a 8 kilometrů trubek. To všechno by se mělo odstranit- už jen proto, že tyto součástky jsou často vyrobeny z drahých vzácných kovů.

Podívejte se na video:

Ve Velké Británii míří vysloužilé boeingy na letecký hřbitov Cotswold. Tam už jsou připravené týmy specialistů, kterým trvá jen tři dny rozebrat 230 tun těžké monstrum. Televizní stanice BBC o tom natočila úžasnou reportáž, na část se můžete podívat i u nás. Jak vypadá celý proces zničení letadla?

Hřbitovy jak z jiného světa: digitální, vtipné i úplně rezavé

Prvním krokem je odstranit 130 tun vybavení, například navigační a komunikační přístroje (jejich cena se pohybuje v milionech dolarů), podvozek a další elektroniku na palubě – obrazovky v sedadlech, bezpečnostní prvky a třeba také zařízení v kuchyňce. Tato část je nejnáročnější a také si vyžádá nejvíce lidských sil. Pak už se ke slovu dostane těžká technika.

Pomocí rypadla se celý trup „rozkouše“ na menší díly. Začíná se od zadní části a postupuje se dopředu. Trup je složen z 66 150 kilogramů hliníku, ten je škoda nechat válet se někde na smetišti. Tato část práce je poměrně nenáročná a zvládne ji jediný muž, který ví, co má dělat. Po třech dnech z dříve pyšného letadla zbyde jen hromada kovu, z níž se ani nedá poznat, co to vlastně původně bylo…

Druhý život mrtvého boeingu

Materiál, jenž se tímto způsobem získá, se dá recyklovat a vrátit zpět mezi lidi. Z hliníku se pak vyrábějí součástky pro automobily, plechovky na nápoje nebo třeba rámy na jízdní kola. Elektronika z boeingu se v Cotswoldu otestuje – a pokud je provozuschopná, může se po nějaké době opravit a přenést do nového letadla.

Tomuto smutnému osudu unikne jen několik málo letadel. U nich se využijí nejčastěji pilotní kabiny, z nichž se vyrobí letecké simulátory. Pár boeingů už si také koupili podnikatelé, aby z nich vyrobili extravagantní restaurace nebo kluby.

Legenda na nebi

Boeing 747 poprvé vzlétl pro komerční účely roku 1970; je to jedno z nejspolehlivějších a nejčastěji létajících letadle světa. Za dobu jeho provozu se už podařilo vychytat většinu nedostatků, které ho z počátku trápily, a novější generace jsou dokonce relativně přívětivé k životnímu prostředí. Než roku vzlétl Airbus A380, byl Jumbo Jet největším dopravním letadlem světa: jeho tři patra měří na výšku 19,4 metrů, tedy stejně jako šestipatrový dům. Pokud by se sečetla vzdálenost, kterou všechna Jumba nalétala za dobu své existence, došli bychom k 101 000 násobku vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem…

FOTO: Youtube

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: