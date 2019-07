Video jen pro silné žaludky: Dívce vyndali z hlavy larvu parazita

Dospělí střečci vypadají jako velké mouchy a sami o sobě jsou neškodní, jejich ústní ústrojí jim dovoluje sát jen rostlinné šťávy. Jejich záludnost spočívá v tom, že svá vajíčka kladou do těla živého hostitele. Podle toho, kde se larvy vyvíjejí, rozlišujeme střečky podkožní, žaludeční a nosní a hltanové. Autoři následujícího videa se zaměřili na podkožní typ. Před jeho zhlédnutím doporučujeme odložit svačinu.

Střečci obvykle napadají dobytek a koně, klidně ale vezmou zavděk i člověkem. Z vajíček nakladených pod kůži se líhnou bílé larvy, které se živí odumřelými částečkami tkáně. V postiženém místě se vytvoří svědivá boulička, pod jejímž povrchem někdy můžete vidět pohyb larev.

Fotograf Joel Sartori ve videu zachytil, jak se larvy odstraňují v podmínkách tropického pralesa. Místní obyvatelé potřou bouličku tukem, aby ucpali dírku přivádějící k larvám vzduch, a když přidušený parazit vystrčí hlavičku, aby se nadechnul, snadno ho vytáhnou.

Problém nastává, když parazitická moucha naklade vajíčka do místa, kam si nevidíte. Jako se to stalo mladé turistce Vanesse, která si larvy střečků přivezla z dovolené v Belize na temeni hlavy. Její přítel se odvážně zhostil nepříjemného úkolu a larvy vytahal poté, co je přidusil lepící páskou.