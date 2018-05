VIDEO: Když se roztočí mravenčí spirála smrti

ZEMĚ MÁ JEŠTĚ DRUHÝ, A PĚKNĚ DIVOKÝ MĚSÍC. PODÍVEJTE SE NA NĚJ.

Jihoameričtí nájezdní mravenci mají děsivou pověst. Když vyrazí z mraveniště čtvrtmilionová armáda, zaplaví oblast velkou několik čtverečních metrů; v bezpečí před nimi není hmyz, malí ptáci, a dokonce ani drobní savci. Za jediný den může toto vojsko zabít až 10 000 živých tvorů. Ale jako každá lidská armáda, i tato mravenčí má svou slabinu.

Z vojáků tohoto druhu mravenců jde oprávněně hrůza: jsou velcí, mají kusadla ostrá jako břitva a útočí v obrovské vlně. Problém je, že mravenci jsou slepí jako patrona. Komunikují spolu výhradně pomocí doteků a vůní – vojáci se tedy pohybují zásadně v chemických stopách, které zanechávají jiní příslušníci jejich druhu.

Čím více jich projde po stejné stopě, tím je stopa silnější, a tím více exemplářů je následuje. Jenže jak se jeden mravenec vydá špatným směrem, může to mít okamžité následky – zabloudí i většina ostatních.

Mravenčí instinkty mají samozřejmě pro tyto situace vypracované záchranné mechanismy podobné počítačovému programu, ale občas i ty nejchytřejší zábrany selžou. Občas se tedy stane, že mravenčí skupina se stočí do jakési smyčky, respektive spirály a mravenci se v ní zacyklí. Trvá jim pak dost dlouhou dobu, než se z ní dokážou dostat – podobným způsobem jako had v jednoduché počítačové hře: mravenci vědí, že nesmí překročit svá těla, tak hledají, kudy by mohli projít. Občas jsou tyto spirály smrti vražedné; mravencům trvá příliš dlouho, než se z nich vymaní a mohou uhynout hlady. První zmínka o tomto fascinujícím jevu pochází z roku 1944. Informoval o něm věstník Amerického muzea přírodních věd.

Největší pozorovaná spirála měřila v průměru přes 400 metrů, a než se z ní mravenci dostali, trvalo jim to nekonečné dvě hodiny! Přírodovědci dokonce přišli na to, jak tento stav u mravenců vyvolat pomocí lidských sil. Stačí jen přemístit skupinu mravenců z čela skupiny na oddělené místo a pak počkat, až se mravenci připojí ke skupině, kterou tím úplně zmatou. Biolog a fotograf v jedné osobě Alex Wild toho dosáhl tak, že mravence Labidus praedator navedl na talíř a točil jím ta dlouho, až se všichni stočili do spirály. Na výsledky jeho pokusu se můžete podívat na videu v textu.

