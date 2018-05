Video: Zraněný slon poprvé zkouší chodit se speciálně vyrobenou protézou

UNIKÁTNÍ VIDEO: OBŘÍ ZABIJÁCKÉ KOSATKY PRONÁSLEDUJÍ RYBÁŘSKOU LOĎ

Když byly slonu Moshovi dva roky, prožil strašlivou nehodu. Nešťastné zvíře šláplo na nášlapnou minu, což pro takové zvíře znamená vyčlenění z normálního života – slon už by nic nemohl dělat jako dříve. Jenže to se naštěstí nestalo. Dva roky po nehodě potkal Mosha lékaře, který chmurné předpovědi změnil. Doktor Therdchai Jivacate mu vymyslel speciální protézu, díky které se Mosha mohl vrátit do života. Na videu uvidíte, jaké byly Moshovy první kroky, a také to, jakým způsobem zvířata dokáží dávat najevo emoce a radovat se podobně jako lidé.