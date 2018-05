Video: Nejlepší práce na světě. Tahle žena se živí jako profi-objímačka pand

VIDEO: OBROVSKÝ NOSOROŽEC NA SAFARI ÚTOČÍ NA AUTO S TURISTY

Profesionální objímačka pand si v Číně za rok mazlení přijde v přepočtu na 800 tisíc korun, což je přibližně 66 tisíc korun měsíčně. V práci asi nezažívá příliš stresu, takže se nám to jeví jako naprosto ideální způsob živobytí.

„Vaším jediným úkolem je trávit 365 dnů s pandami a sdílet s nimi jejich radost ze života," píše se v popisu profese na stránkách čínského centra pro výzkum pand.

K výkonu práce stačí, aby vám bylo přes 22 let, měli jste základní znalosti o pandách, a pak už jen stačí umět psát a udělat pandám fotku. Pokud tohle vše zvládnete, dostanete kromě platu přes den i jídlo, centrum zajistí ubytování a dá vám k dispozici služební auto.

Zní to jako sen, co? Takže ještě než začnete do Číny posílat svůj motivační dopis s přiloženým životopisem, zbývá jediné. Podívat se v našem videu na to, jaká "dřina" na vás čeká.