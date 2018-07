Fascinující video: Neohrožená malá lovkyně. Dívenka chytá hady holýma rukama

Pamatujete na Toníka, který ve filmu Na samotě u lesa chytal zmije holýma rukama? Nejprve na ně házel svou vestu, aby se lekly pachu jeho potu, a potom je, celé zmatené, uchopil pevně za hlavou. Podobný návod se doporučuje i při odchytu větších a nebezpečnějších jedovatých hadů, ovšem s tím rozdílem, že byste pod vestu či jinou textilii nikdy neměli sahat holou rukou, hadí hlavu byste měli uchopit zvrchu a nechat v textilii zabalenou. Pak s hadem rovnou do pytle hlavou napřed a zavolat odchytovou stanici.

I tento postup Evropanovi zavání vysokou hladinou adrenalinu. Jak se pak teprve budete cítit při zhlédnutí tohoto videa?

Z nahrávky je patrné, že pro tuto dívku není lov hadů ničím neobvyklým. Techniku se učí od rodičů a had pro ni znamená podobný úlovek k večeři jako ryba z rybníku. Člověku ze západní společnosti bude okamžitě vrtat hlavou, zda se dotyčná nebojí, že ji had uštkne. Na videu je přitom jasně vidět, že mnohem větší strach o život má had sám.

Dívka využije momentu, kdy se vyděšený had stočí do klubíčka, a popadne ho pevně za hlavou. Bude ho tak muset držet celou cestu zpátky do vsi. Pokud by stisk nešťastnou náhodou povolila, mohlo by to mít pro ni fatální následky.

Ačkoli by se vám po zhlédnutí videa mohlo zdát, že je chytání jedovatých hadů vlastně jednoduchá a neškodná zábava, sami to rozhodně nezkoušejte. Tedy alespoň pokud jste se nenarodili na asijském venkově a vaše maminka vám neukázala osobně, jak se to dělá.