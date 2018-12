VIDEO: Pavouk sežral hada. Austrálie je divná země...

Spoustě lidí, kteří video sledovali, to přišlo jako neuvěřitelné, přehnané, šílené, a nebo dokonce zinscenované. Posuďte sami:

Video je zcela pravé. A není na něm nic tak výjimečného; had měří podle autora videa asi 35 centimetrů, takže pro 15 centimetrů velkého pavouka není nemožné ho zabít. Pavouci dokáží paralyzovat ještě mnohem větší kořist – stačí, aby jí do žil vpustili svůj extrémně účinný jed.

Had měl smůlu, protože se zapletl do pavoučí sítě a nemohl se z ní vymotat. Souboj trval déle než hodinu a půl – had se pokoušel na pavouka několikrát zaútočit, ale ten se vždy po pavučině vytáhl výš a čekal, až se had vysílí. Několik kousnutí jedovatými kusadly stačilo, aby zmítající se had zpečetil svůj konec: čím rychleji se pohyboval, tím rychleji se jed šířil po jeho těle. Boj nasnímal fotograf Ant Hadleigh.

Pavouci a jed

Jedním z nejjedovatějších pavouků světa je „putující pavouk“ Phoneutria nigriventer. Měří sice jen 10 centimetrů, ale jeho jed dokáže zabít víc než 200 myší. Živí se sice hlavně hmyzem, ale troufne si i na mnohem větší ještěry. To americký koutník jedovatý je ještě nebezpečnější – jeho jed dokáže usmrtit i dospělého člověka. Měří maximálně dva centimetry, je barvou i chováním nenápadný. Když kousne, docela to bolí, ale jinak se navenek nic neděje. Mezitím se jed rozšíří do celého těla a teprve po 24 hodinách postižený člověk cítí, že se děje něco špatného. To však už bývá pozdě… Nemůžeme zapomenout ani na slavnou černou vdovu, jejíž jed je patnáctkrát silnější než jed chřestýše. Samička dvoucentimetrového pavoučka má ve žlázách jed, který zasaženého paralyzuje bolestivými křečemi.

V pavoučí síti občas uvízne i větší kořist než jsou hadi. Roku 2008 způsobil senzaci fotograf, který poslal serveru Cairns obrázky pavouka, který zabíjí ptáka, jenž se chytil do jeho sítě. Tehdy se jednalo o pavouka rodu Nephila známého svými silnými sítěmi.

S ptáky i hady si snadno poradí také sklípkan Theraphosa blondi. Tento obr, který s rozepjatýma nohama může měřit až 30 centimetrů, má až 3,8 centimetrů dlouhá kusadla napuštěná jedem. S menším hadem si poradí velmi snadno, jak můžete vidět na následujícím videu:

FOTO: http://www.cairns.com.au

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: