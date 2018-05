VIDEO: Roboti postavili věž. Že by profese zedníka spěla k záhubě?

Ke konci roku 2011 zveřejnilo architektonickém studio Gramazio & Kohler video, v němž ukazuje, jak dokáže stavět bez pomoci dělníků. S pomocí inženýra Raffaella D'Andrea, který se specializuje na umělou inteligenci a autonomní rozhodování, vymysleli nástroj, který jim umožnil vytvořit první objekt postavený pouze roboty. Mladí architekti původem z Německa a Itálie věří, že dokáží svým nekonvenčním přístupem změnit způsob, jak se dnes staví. Možná si ale tak úplně neuvědomují, s čím si zahrávají. Posuďte sami…

Jejich prvním dílem je věž nazvaná „Flight Assembled Architecture“- zatím stojící jenom v místnosti. První fází projektu, který by se měl obejít bez lidských rukou, byla šest metrů vysoká a 3,5 metru široká věž postavená z 1500 lehoučkých polystyrénových cihel. Všechny umístili na jejich místa malí roboti ve tvaru vrtulníků. Stavba neprobíhala ani zdaleka tak rychle, jak by to trvalo živým stavebníkům; trvala téměř dva dny – probíhala 2. a 3. prosince 2011. Zdá se, že zatím zednické profese ohrožené nejsou, ale musíme si uvědomit, že jde opravdu o úplně první pokus. Když vyjelo na silnice první auto, majitelé koní se pomalému čmoudícímu vozítku také jen smáli… V časosběrném videu se můžete podívat, jak to celé vypadalo:

Flight Assembled Architecture/Architectures volantes from FRAC Centre on Vimeo.

Tato instalace stojí v galerii FRAC Centre ve francouzském Orleáns. Roboti vykonávali většinu práce opravdu úplně sami – jejich autonomní programování jim umožňuje, aby uchopovali a umísťovali cihly, kam patří. Přitom se nesrazí, jsou schopné se v prostoru vyhýbat a když cítí, že jim dochází energie, sami se vrátí na místo, kde se jejich baterie nabijí. Podle programátora Raffaella D'Andrea to v podstatě není nic těžkého, jeho roboti využívají podobné programování jako třeba dnes už rozšířené robotické vysavače.

Společnost Gramazio & Kohler by ráda pomocí podobných robotických dělníků za pár let postavila opravdový dům. Architekti sní o „vertikální vesnici“ - 600 metrů vysoké věži, kterou by stavěli jejich nemyslící a plat nežádající dělníci….

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: