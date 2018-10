VIDEO: Roje špačků a magie ptačího hejna

Špačci jsou nenápadní ptáci, kteří moc na člověka nezapůsobí. To se rázem změní, když se na ně přestaneme dívat jako na jednotlivce a vnímáme je jako hejno.

Podívejte se na několik videí špaččího hejna v tomto článku – a budete bez hlesnutí žasnout nad tím, jak magicky vypadají obrazce, které tisíce ptáků svým pohybem vytváří. Jejich tajemství však nespočívá v magii, ale v magnetismu.

Aby špačci dosáhli výjimečné koordinace, která je třeba k úžasným manévrům, jichž jsou schopni, chovají se úplně stejně jako magnetizovaný kov. Zjistili to biologové, kteří se pokusili popsat chování špaččího hejna pomocí matematických rovnic. Výsledky popsali v březnovém čísle časopisu Proceedings of the National Academy of Science.

Špaček obecný, úplně běžný pták žijící i u nás v České republice, je pro biologii záhadou. Jeho chování v roji se pomocí klasických nástrojů biologie nedá popsat; vědci ze slavné římské univerzity si proto museli vzít k ruce více věd: od kybernetiky, přes fyziku až po matematiku. Právě italská metropole je pověstná tím, jak obrovská hejna špačků v ní žijí, proto byla práce pro bioložku Irene Giardinovou poměrně snadná.

Pomocí záznamů několika kamer analyzovala pohyb hejna sekundu po sekundě a pak se snažila popsat chování celku matematickou rovnicí. Zjistila, že změna rychlosti jediného ptáka ovlivní téměř okamžitě rychlost všech ostatních ptáků v hejnu – a to bez ohledu na to, jak daleko se od sebe nacházejí. Podobně se chovají také systémy na pokraji kolapsu, například laviny nebo sněhové vločky.

Zvláštní je, že zatímco změna rychlosti ovlivní úplně všechny ptáky v hejnu, změn směru pohybu má vliv jen na několik kusů – konkrétně sedm. Toto číslo se neměnilo, ať už se jednalo o jakoukoliv situaci, vždy špaček změní směr pohybu jen sedmi jiných ptáků. A ti zase rychle změní směr pohybu dalších sedmi ptáků, díky tomu se informace o změně pohybu šíří celým hejnem.

Vědci zjistili, že nejbližším fyzikálním zákonem, jenž by se dal použít na popsání takového chování, je magnetismus. Přesně řečeno to, jak chování jedné částice v magnetickém poli ovlivňuje chování jiných částic. U špačků je toto specializované chování upřené jedním směrem: aby co nejvíce ptáků uniklo dravcům. Giardinová a její tým teď budou sledovat a popisovat chování dalších ptáků a také hmyzu. Cílem jejich dalšího výzkumu je zjistit, jak podobné jsou letové strategie různých tvorů.

FOTO: Wikimedia commons

