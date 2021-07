Fascinující video: Sloni chrání rodící slonici a novorozené slůně před predátory

Zdroj: Youtube

Jakmile sloní mládě vyklouzne z mámina bříška, ostatní členové stáda se seběhnou, jako by chtěli nový přírůstek přivítat. To, co vypadá jako bujará sloní oslava, je však ve skutečnosti ochranitelské gesto. Sloni vytvoří kolem matky s čerstvě narozeným mládětem masivní hradbu, aby je ochránili před hyenami, které může přilákat pach krve a placenty.

Na zajímavý sloní rituál už dříve poukázal fotograf Paolo Torchio, který byl jeho svědkem v Národním parku v Keni. Mohutní samci podle jeho vyprávění obestoupili rodičku a přimkli se k sobě tak těsně, že by mezi nimi neproklouzla ani myš, zatímco matka za asistence dalších slonic pomáhala chobotem mláděti na nohy. "Bylo neuvěřitelné pozorovat, jak sloní rodina drží při sobě. Slonice nebyla na mládě sama, pomáhaly jí ostatní samice ze stáda," prozradil fotograf.

Sloní samci pak začali vykopávat okolní hlínu s trsy trávy a rozhazovali ji kolem sebe, zřejmě aby utlumili pach krve a ještě více zmátli predátory. Celý rituál trval asi hodinu, než se malé slůně poprvé postavilo na nožky a dopřálo si vydatnou dávku matčina mléka.

Neméně zajímavé jsou rituály, které sloni provozují, když jejich příbuzný zemře. Byly pozorovány případy, kdy sloni mrtvé tělo druha zkoumají choboty, přikrývají ho listím a trávou a drží se v jeho blízkosti po dlouhé dny i týdny. Zatímco při narození mláděte rodina nadšeně a hlasitě troubí, při loučení se sloním nebožtíkem všichni stojí okolo v tichosti.