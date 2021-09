Jak vypadá střet letadla s dronem v rychlosti 383 km/hod

V říjnu 2017 civilní dron narazil nad Staten Island v New Yorku ve velké rychlosti do vrtulníku americké armády Black Hawk. Způsobil mu vážná poškození. Přestože stroj byl schopen se vrátit a později i přistát a nikdo nebyl zraněn, objevily se otázky, co když dojde ke střetu s dopravním letadlem, které letí mnohem rychleji?

Tým z Výzkumného institutu Daytonské univezity se rozhodl simulovat střet dronu s letadlem, které letí rychlostí 383 kilometrů za hodinu. K testu využili malé čtyřmístné vrtulové letadlo Mooney M20 s maximální rychlostí 400 km/hod a kvadrokoptéru DJI Phantom 2, která váží jeden kilogram.

Původní předpoklad byl, že dron se při nárazu zničí. Test ale ukázal, že dron po nárazu prorazil přední křídlo letadla. A podle odborníků tak došlo k velkému poškození hlavního nosníku, primárního konstrukčního prvku křídla.

Zdroj: Youtube

"Dron se sice rozpadl, ale jeho energie a hmotnost způsobily významné poškození křídla," říká strojní inženýr Kevin Poormon, který ve Výzkumném institutu Daytonské univerzity řídí tým zabývající se fyzikou nárazů.

Dosud se zdálo, že k takovému střetu nemůže dojít. Ale po případu Black Hawk v New Yorku je jasné, že hrozbu nemůžou letecké úřady nadále ignorovat.

"Dobře víme, jak velkou škodu dokáže způsobit náraz ptáka a některé drony mají podobnou váhu," upozorňuje Kevin Poormon.

Tým se pro srovnání rozhodl i pro simulaci s ptákem, který byl vyroben ze želatiny a vážil stejně jako dron. "Pták způsobil více škody na předním okraji křídla, ale dron po nárazu pronikl hlouběji do křídla a poškodil tak hlavní hubici, což se při nárazu s ptákem neukázalo," říká Poormon.

Simulaci komentovalo už mnoho odborníků a měli k videu výhrady. Upozorňují především na rychlost, která je příliš velká pro situace možného střetu letadla s malým bezpilotním letounem. A je samozřejmé, že čím vyšší rychlost, tím větší je následné poškození.

Narůstající riziko kolize letadla s dronem však nelze ignorovat, přestože v případě reálného střetu kvadrokoptéry s americkým vrtulníkem neměl dron šanci.