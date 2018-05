Vychází nové číslo časopisu Svět v Obrazech.

Právě vyšel nový díl legendárního časopisu Svět v obrazech. Tento největší časopis na trhu pořídíte za 60 Kč. V nabídce ročního předplatného vás vyjde jen na 40 Kč. Navíc získáte dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč na oblíbené společenské hry a jiné značkové zboží od Albi. Svět v obrazech vám také bude každý měsíc bezstarostně doručen do schránky. Roční předplatné za 480 Kč i s dárkem si jednoduše můžete objednat ZDE.

Ve čtvrtém vydání časopisu najdete mnoho kontrastů. Černá a bílá. Dobro a zlo. Štěstí a neštěstí. Svět tak sice nikdy nemůžeme zcela pochopit ani popsat, ale částečně nahlédneme na opačné póly reality. Tak třeba příběh manželů Gillian (41) a Adriana (43) Bayfordových z Velké Británie, kteří před časem vyhráli pohádkových 148 milionů liber. Na první pohled sen drtivé většiny pozemské populace, ovšem při podrobnějším zkoumání jim peníze přinesly vyhasnutí mnohaleté lásky a absolutní odcizení. Stálo to za to? Titulek Bílé prokletí zase přesně vystihuje životy lidí, kteří se narodili jako zcela výjimeční, ale předurčení ke krutému pronásledování. Jde o albíny, zlomek procenta lidského pokolení, snášející útrapy odlišnosti už od úsvitu civilizace. V rubrice Extra pak naleznete asi nejznámější práci světoznámého fotografa Viktora Koláře. Ten fotí především Ostravu a horníky. Desítky let zachycuje tváře chlapů, kteří se denně spouštějí stovky metrů pod zem.