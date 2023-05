Výlet do srdečné Kappadokie, skalnatého pokladu Turecka

Vydejte se na dobrodružnou cestu do Turecka

Když se řekne dovolená Turecko, vybaví se vám sluneční paprsky odrážející se od mořské hladiny a lenošení na pláži? A co když může vypadat daleko více dobrodružně? Uprostřed Turecka leží oblast plná jedinečných hornitých útvarů a spletitých podzemních úkrytů, jejichž stěny by toho mohly hodně vyprávět. Vydat se sem vyslechnout staré příběhy je zážitkem na celý život. Odkud však cestu do historie zahájit?

Začínáme jak jinak než od srdce

Území Kappadokie je velké stovky kilometrů čtverečních. Valná většina cestovatelů se jej vydává objevovat z města Göreme, které je jednak připraveno na návštěvníky a zajistí jim ubytování i jiné služby, ale také zaujímá strategickou polohu. Leží totiž téměř ve středu území a blízko je to tak k pamětihodnostem ve všech směrech. Přímo v Göreme si můžete domluvit průvodce, který vám ukáže nejpopulárnější místa, ale výlety zvládnete i na vlastní pěst. Některé i pěšky.

Co je skryto pod povrchem?

V průběhu historie byla Kappadokie důležitou oblastí pro několik civilizací včetně Řeků, Peršanů, Římanů a Byzantské říše. Byly zde založeny komunity již raného křesťanství a Kappadokie se stala důležitým náboženským centrem. Kostely a kaple lze najít po celé oblasti. Důležité se staly také podzemní úkryty, ve kterých se obyvatelé skrývali před nepřáteli. Nešlo o jednoduché sklípky, ale rozlehlá několikapatrová města, která počítala s tím, že bude nutné zůstat v podzemí týdny až měsíce. Byly tu proto nejen ubikace, ale také skladovací prostory, zajištěný přísun vody, pece na chléb, toalety a rozvod čerstvého vzduchu. Jedno z dobře dochovaných podzemních měst je např. Saratli Kirkgoz.

Místa, do kterých se zamilujete

My v podzemí ale zůstávat nebudeme, na povrchu totiž čekají nevídané krásy. V Kappadokii rozhodně nepřehlédnete všudypřítomné skalní útvary, které připomínají nejrůznější tvary, nejčastěji kužely. V jejich stínu po mnoho let vznikaly skalní osady, které jsou vytesané přímo do horniny. Ve skále se nacházejí i svatostánky a zdejší kostely, kláštery a jejich okolí se pro svou jedinečnost zapsaly na seznam UNESCO. Tuto oblast najdete v bezprostřední blízkosti Göreme.

Dojemná tečka na závěr

Ještě vás Kappadokie nechytla za srdce? To nejlepší jsme si nechali na konec. Při západu (nebo východu) slunce začne nebe nad oblastí hrát všemi barvami. Začíná totiž let horkovzdušných balónů. Pohled na ně potěší pozorovatele z údolí, ale především je to životní zážitek pro ty, kteří se rozhodnou letět. Zkuste to taky a prohlédněte si krajinu rozmanitých tvarů pěkně z výšky. Na tenhle zážitek budete vzpomínat navěky.