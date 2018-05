Záhada jménem neutrino: jsou rychlejší než světlo?

Podle výsledků původního experimentu přilétla neutrina o 60 nanosekund dříve, než by měla, pokud by se pohybovala rychlostí světla. Test šokoval vědecký svět, protože prolomení limitu rychlosti světla by znamenalo narušení jednoho z pilířů současné fyziky. Podle Einsteinovy teorie relativity, která je vědci na celém světě dosud uznávána jako správná, by nic nemělo být rychlejší než světlo.