Záhadné Turínské plátno: Skutečně nese otisk Kristovy tváře? Co říká věda

Co to ale v argonem naplněné vitríně z neprůstřelného skla vlastně obdivovali? O tom se vedou dohady už déle než 100 let.

Poprvé se sice pozoruhodný objekt prokazatelně objevil už (až) v 16. století, od té doby to ale byl jen předmět bezvýhradné víry a uctívání.

Byla tedy podoba Ježíše na plátno namalována? Výzkum neprokázal přítomnost žádné barvy, obraz jako by vznikl ožehnutím vláken. Svědčí o tom i fakt, že se nesmývá žádným z vyzkoušených 25 rozpouštědel.

Může snad jít o fotografii, dokonce možná o celotělový autoportrét geniálního Leonarda da Vinciho? Opět ale nebyly nalezeny chemikálie, které by umělec potřeboval k výrobě svého obřího obrazu.

Zkoušely se i další možnosti: třeba že dílo bylo vytvořeno z uhlíkového prachu na rovné podložce, na niž pak autor přiložil plátno a zatížil; prach se měl do tkaniny postupně „zažrat“ a vytvořit obraz.

Nebo že artefakt vznikl jako batika – do látky se zabalil člověk natřený barvou. Či snad byl obraz do textilie otištěn z basreliéfu Ježíšova těla?

Jde o práci chemických sloučenin, které se uvolňují z rozkládajícího se lidského organismu a narušují vlákna celulózy v tkanině? Opravdu z negativu obrazu na plátně loni vatikánská historička Barbara Frale vyčetla „pohřební nápis Ježíše Nazaretského“?

To dílo by člověk nezvládl

Podobných teorií je ještě řada, žádná z nich se ale dosud bezezbytku neosvědčila, což je příčina toho, proč miliony lidí věří v pravost Turínského plátna.

„Jde o záležitost našimi smysly a vědeckými metodami nezměřitelnou – ekvivalent zázraku,“ shrnuje třeba známý biblista Olivier Baumier.

To ale církev nerada slyší. Její oficiální stanovisko k plátnu je totiž víceméně neutrální. Jeho pravost přímo neuznává, avšak Ježíšovu podobu z něj používá na své Medaili Svaté tváře.

V roce 2000 kardinál Joseph Ratzinger, nynější papež Benedikt XVI., napsal: „Jde o mysteriózní obraz, který by lidská ruka nedokázala vytvořit.“

Zatím mu nelze oponovat – záhadný artefakt věda neumí vysvětlit. Experti všeho druhu ovšem stojí v Turíně ve frontě a nabízejí nové testy. Majitel plátna – svatý stolec – však v dohledné době žádné povolení k testování neudělí…

Historie plátna

Koho vlastně plátno zobrazuje a jak vzniklo, to zůstává i přes veškeré vědecké testy stále záhadou.

33 n. l. Zastánci teorie o pravosti plátna soudí, že jde o takzvaný Mandylion z Edessy, který údajně dostal král Edessy (nyní Urfa v Turecku) jako dar.

944 Plátno bylo přeneseno do Konstantinopole (Istanbul).

1204 Během 4. křížové výpravy se plátno ztrácí.

1452 Opět se objevuje jako dar pro savojskou královskou dynastii.

1532 Těsně uniká zničení při požáru, jeptišky záplatují poškozená místa.

1578 Přeneseno do Turína, tam později uloženo v kapli u katedrály.

1898 Fotograf Secondo Pia pořizuje první snímky Turínského plátna.

1973 První vědecké zkoumání. Při něm je zjištěno, že plátno obsahuje pyly z rostlin, které rostou pouze v Izraeli a Turecku.

1978 Rentgenové snímky a další testy – vznik obrazu se ale nepodařilo vysvětlit.

1989 Radiokarbonové zkoušky prokazují, že předložený vzorek plátna pochází ze středověku.

2005 Objevuje se názor, podle něhož zkoumaný vzorek pochází ze záplaty a neprokazuje skutečné stáří plátna.