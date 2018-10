Zemi ohrožuje 4700 asteroidů. NASA radí nepropadat panice

Kolem 4700 asteroidů je natolik blízko a mají takovou velikost, že mohou znamenat hrozbu pro Zemi. S odvoláním na údaje získané z jednoho svého vesmírného teleskopu to ve středu uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Není to ale podle ústavu důvod k panice.

Pro NASA je potencionálně nebezpečný takový asteroid, který by díky své velikosti přečkal ohromný žár při průletu atmosférou a na povrchu Země by způsobil přinejmenším regionální katastrofu. Nyní uváděný počet takových asteroidů je menší než v minulosti, ale je podle úřadu větší pravděpodobnost, že zkříží dráhu Země. "Není to něco, kvůli čemu by lidé měli propadat panice," zdůraznil astronom Amy Mainzer z laboratoří NASA v Kalifornii. Ujistil ale, že vědci tuto možnou hrozbu dál pozorně sledují.

Co nám hrozí

Asteroid, neboli planetka, je malé těleso většinou nepravidelného tvaru obíhající kolem Slunce nebo jiné hvězdy. V naší sluneční soustavě se taková tělesa nacházejí zejména v prostoru mezi Marsem a Jupiterem. Řada z nich je však i za drahou Neptunu, kdežto jiné mohou křížit dráhu Země a dostávat se ke Slunci blíže než naše planeta. Za planetky se považují obvykle tělesa větší než 100 metrů. Menší se nazývají meteoroidy.

Náraz asteroidu o velikosti 40 metrů po průchodu atmosférou by podle NASA měl na Zemi účinek jaderné bomby o síle tří megatun. Celou Zemi by vážně poškodil asteroid o velikosti asi dvou kilometrů. Úder podobného rozsahu se ale nepředpokládá více jak dvakrát za milion let, dodal úřad.

