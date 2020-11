Lidský mozek se dá zrychlit. Stačí provádět jednoduchá cvičení

Výraz neurobik (angl. neurobics) vymyslel americký neurobiolog Lawrence Katz, který je spolu s Manningem Rubinem autorem knihy Keep Your Brain Alive (Udržujte svůj mozek v činnosti). Podstatou neurobiku je stimulovat mozkové buňky tím, že budete obvyklé věci dělat neobvyklým způsobem. Přitom probudíte své smysly a lépe pochopíte, jak mozek funguje. Cvičení není namáhavé a nevyžaduje zvláštní přípravu, naopak, dá se začlenit do běžného života.

Jak cvičit?

Neurobických cviků je několik desítek, začněme těmi nezábavnějšími. Zkuste u rutinních činností používat levou ruku, pokud jste praváci. Učešte se, vyčistěte si zuby, oblékněte se, napište SMS, měňte programy na dálkovém ovladači. Ze začátku vám to nepůjde a budete se muset hodně soustředit, ale časem se “slabší” část mozku vycvičí

Potom zkuste z běžných úkonů vyřadit zrak. Když věci děláte se zavřenýma očima, stimulujete ostatní smysly. Zavažte si oči a pohybujte se po bytě. Zkuste poslepu připravit jednoduché jídlo a najíst se…

Další typ neurobických cvičení spočívá v dělání více věcí najednou. Mělo by to být něco bezstarostného a nenáročného. Při sledování televize malujte nebo luštěte křížovku. Tím zapojíte několik mozkových center, která se budou učit mezi sebou komunikovat.

Změňte pořadí, ve kterém určité činnosti vykonáváte. Mnohé věci už děláme automaticky a bez přemýšlení. Pokud se nejdřív oblékáte a potom myjete, začněte další ráno s mytím. Jestliže se nějaká činnost skládá z více po sobě následujících úkonů, všechny je zpřeházejte. Tímto způsobem mozek přinutíte opustit zajeté koleje a trochu se namáhat.

Každá nová zkušenost, schopnost a řešení se příznivě odrazí v obnově a funkci mozku.

AUTOR: sensaklub.cz / Ester Brožová

