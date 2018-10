Archeology v Indii překvapily pravěké petroglyfy zobrazující africká zvířata

Nově objevených petroglyfů jsou celkem asi čtyři stovky. Podle odborníků je vytvořila zatím neznámá civilizace obývající dnešní území Indie zhruba před 10 tisíci lety. Pokud je odhad správný, šlo by zřejmě o nejstarší dosud nalezené petroglyfy všech dob.

"Nenašli jsme žádné obrazce, které by znázorňovaly obdělávání půdy," uvedl ředitel místního archeologického odboru Tejas Garge. "Obrazce zachycují lovená zvířata a jejich tvary jsou dotažené do detailu. Tehdejší lidé tedy měli dobrou znalost zvířat a mořských živočichů. Znamená to také, že se živili převážně lovem."

Mezi rytinami nechybí obrazce žraloků, velryb a želv, jiné zpodobňují lidské postavy a geometrické tvary. Několik petroglyfů ale vědce zmátlo - představují totiž hrochy a nosorožce, kteří v Indii nemají původ.

Podle odborníků se nabízejí dvě odlišná vysvětlení - buď dotyčná civilizace přesídlila na území Indie z Afriky, nebo se některá africká zvířata před 10 tisíci lety vyskytovala i v Asii. Obě varianty by znamenaly přelomový objev ve studiu dávné historie. Odpovědi však může přinést jen další důkladnější výzkum.