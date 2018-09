Perličky z minulosti: Co se stalo s mrtvými těly pasažérů Titaniku?

Nejděsivější úlohu v případu Titanic měla posádka lodi Mackay-Bennet. Tento parník určený pro pokládání podmořského telegrafního kabelu dostal za úkol najít a naložit na palubu co nejvíc mrtvých těl z Titaniku. Posádka za to měla dostat dvojnásobný plat – ale stejně to byl odporný úkol.

NADPŘIROZENÉ SÍLY ŠAMANŮ VS ZÁPADNÍ MYŠLENÍ. JAK SE NA ŠAMANISMUS DÍVAJÍ VĚDCI?

Muselo se pospíchat, jakmile by těla odnesly mořské proudy. Největším nebezpečím byl Golfský proud – jak by se těl zmocnil, nepodařilo by se je najít nikdy.

Lidské tělo navíc v oceánu nevydrží dlouho, ryby a ptáci by ostatky znetvořily tak, že by se nedaly identifikovat. Třetím, a v té době nejsilnějším argumentem, byli pozůstalí. Většina jich doma čekala netrpělivě na zprávy o svých blízkých a doufala, že budou pozitivní.

Počítání mrtvých

Na lodi Mackay-Bennet se plavili zaměstnanci největší pohřební společnosti v pobřežní provincii Nova Scotia (Nové Skotsko), firmy John Snow and Company. Aby tato společnost práci zvládla, oslovila čtyřicet hrobníků a expertů na pohřbívání z Halifaxu a okolí. Parník vyrazil za svým nelehkým úkolem 17. dubna do oblasti, kde bylo hlášeno nejvíc lidských ostatků. Ve vlnách rozbouřeného oceánu se podařilo hned první den najít 51 lidských těl, z toho 24 jich však nebylo možné identifikovat – už po pěti dnech po nehodě se začala rozkládat. Mrtví se nepotopili, nad vodou je držely záchranné vesty.

Tato těla byla prakticky ihned vrácena moři – hrobníci je zabalili do plátna, zatížili železnými tyčemi a hodili je zpět do vln. Loď pod velením kapitána Larndera pátrala po tělech dál – celkem shromáždila 306 těl, ale do Halifaxu jich přivezla pouze 190, zbytek vrátila do moře. Několik dalších obětí katastrofy se podařilo najít dalším lodím, které majitel Titaniku, společnost White Star Line, za tímto účelem vyslal.

Už na lodi proběhla identifikace těl. Podle dnešních měřítek byla nesmírně primitivní, ale jiné prostředky tehdy k dispozici nebyly.

Většina nalezených těl byla pohřbena na halifaxském hřbitově Fairview. Leží zde asi 100 obětí katastrofy. Od premiéry Cameronova filmu se stal hřbitov poutním místem milenců i turistů. Nejoblíbenější je hrob topiče Josepha Dawsona označený jako hrob J. Dawsona. Jack Dawson bylo totiž jméno hlavního hrdiny filmu, které hrál Leonardo DiCaprio. Jde však jen o shodu jmen – Cameron v době natáčení o topiči ani neslyšel…

Mrtví ve vraku. Jsou tam dodnes?

Od doby, co se Titanic potopil, se objevují spekulace o tom, že ve vraku musí být stále ještě stovky mrtvých těl. Člověk, který zná vrak Titaniku asi nejlépe, je James Cameron. Režisér viděl loď nesčetněkrát, ale ten tvrdí: „Mrtvé lidské tělo jsem tam nikdy neviděl.“ Ve vraku je sice mnoho zbytků oblečení, ale lidské pozůstatky v nich nejsou.

Místo kolem Titaniku na fotografiích působí kvůli tomu značně děsivě: zbytky kožených bot leží těsně pod navoskovanými námořnickými kalhotami, ale maso ani kosti v nich nejsou. Kousek vedle rukavic byly nalezené hodinky, které zřejmě patřily na stejnou ruku – zbytky těla však zmizely.

Jaké ryby žijí v hloubce, kde leží Titanic?

štětinozubka černá: šírotlamka pelikánovitá: velkotlamec Johnsonův: bradovous malozubý:

Člověk, stejně jakákoliv jiná organická hmota, ve vodách oceánu příliš dlouho nevydrží. K tomuto tématu existuje několik studií, z nichž většina je samozřejmě jen teoretických anebo laboratorních. Jedna z nich zjistila, že většina organického materiálu se v mořské vodě rozpustí do 12 dnů. Tvrdší části lidského těla jako kosti nebo chrupavky samozřejmě vydrží déle, v oceánu je však zlikvidují nebo přemístí mořské proudy i živočichové.

Dekompozice lidského těla vypadá zhruba takto: nejprve ho na kousky roztrhají větší ryby jako žraloci, tuňáci nebo makrely. To se stane nejčastěji ještě předtím, než tělo dopadne do hloubky 4 000 metrů, v níž leží vrak Titaniku. U dna v takové hloubce už není život tak bohatý jako u hladiny. O to větší boj se zde však vede o veškeré dostupné zdroje potravy – kterou jsou i lidská těla…

FOTO: Isifa a http://www.titanic-titanic.com, fotografie ryb z Wikimedia Commons.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: