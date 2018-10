Cukr jako démon dnešní společnosti: opravdu je tak škodlivý, jak se tvrdí?

Cukr je poslední dobou považován za jed a do boje proti němu vytáhly jak vlády mnohých zemí, tak nevládní organizace a média. Vynaložené úsilí vedlo k tomu, že se v uplynulém desetiletí spotřeba cukru v západním světě podle statistik opravdu snížila. Problém přesto nemizí - obezita obyvatel stále vzrůstá.

Na tento paradox začali upozorńovat někteří odborníci na výživu, kteří se odvážili vyslovit podezření, že cukr sám o sobě možná není až takové zlo, za jaké je pokládán. Příčinou obezity a s ní spojených chorob je podle nich nadměrný příjem kalorií v jídle jako celku, a cukr je jednoduše jen jednou složkou přílišných porcí.

Jedním z obhájců této teorie je například švýcarský profesor fyziologie Luc Tappy. "Když dlouhodobě přijímáte víc energie než vydáváte, tělo si začne vytvářet tukové zásoby, bude vám hrozit inzulinová rezistence a ztučnění jater. A nezáleží přitom na tom, z čeho se vaše strava skládá," tvrdí Tappy. "U lidí, kteří jsou hodně aktivní a přijímají adekvátní množství kalorií, bude organismus tolerovat i stravu bohatou na sacharidy." Profesor přitom poukazuje na atlety, kteří často konzumují více cukrů, než je obecně doporučováno lékaři, a přesto jsou zcela zdraví.

Slast rovná se démon

Americký profesor Alan Levinovitz z Univerzity Jamese Madisona se na věc dívá dokonce z psychologického úhlu pohledu: "Když se podíváte do historie, zjistíte, že lidé měli vždycky tendenci démonizovat to, co jim přinášelo potěšení. Za viktoriánské éry to byl sex, dneska je to cukr. Protože nám cukr poskytuje slastné prožitky, jeho konzumaci vnímáme jako smrtelný hřích. A neumíme si představit, že by něco tak ďábelského mohlo být požíváno bez pocitů viny třeba jen v mírném množství," vysvětluje Levinovitz.

Démonizace cukru podle něj může vést k tomu, že ze svého jídelníčku vyloučíme nejen sladkosti a sušenky, do kterých se cukr přidává ve formě sirupu, ale také sladké ovoce, cereálie a těstoviny, jež nám kromě energie dodávají i důležité látky pro správné fungování těla.

S takovou zkušeností se svěřila 28letá Tina Grundin ze Švédska. Ve strachu nepozřít ani špetku zlověstných sacharidů založila svou stravu čistě na příjmu tuků a bílkovin. "Když jsem začala po každém jídle zvracet, došlo mi, že to tak dál nejde. Odmítala jsem cukr v jakékoli podobě, až to vedlo k poruše příjmu potravy."

"Otázku výživy jsme překomplikovali," domnívá se dietoložka Renee McGregor. "Každý chce být dokonalý a přijímat dokonalou stravu, ale univerzální návod neexistuje. Každý máme jinou potřebu energetického příjmu." Zatímco nesčetné studie zkoumají různé druhy sacharidů a jejich účinky na lidské zdraví, celý problém obezity by se podle dietoložky možná vyřešil lépe, kdyby se nad tím tolik nedumalo a prostě se jedlo méně.