Deset zajímavostí ze života sovětské legendy Jurije Gagarina

1. Vhodný kandidát na historicky první let do vesmíru byl vybírán nejen podle příslušného vzdělání, schopností a fyzické odolnosti, jistou roli hrál i vzhled. Gagarin byl praktickou volbou už jen díky svému nízkému vzrůstu - měřil pouhých 157 cm, a tak neměl problémy s pohybem ve stísněném kokpitu. Zlé jazyky později tvrdily, že Gagarin vyhrál výběrové řízení jen pro svou hezkou tvář a sympatický úsměv, sovětské vedení přeci potřebovalo ukázat světu pohledného hrdinu. Je třeba ale připomenout, že toto kritérium se dostalo ke slovu až v tom nejužším výběru šestice rovnocenných a trénovaných pilotů.

2. Gagarin prý udělal dobrý dojem na hlavního raketového konstruktéra Koroljova, když si při prohlídce nově sestrojené rakety zul boty.

3. Při průniku kosmické lodi atmosférou v závěrečné části letu Gagarin uviděl za okénkem plameny a domníval se, že raketoplán hoří. Rozloučil se proto s kolegy slovy: „Já hořím, sbohem, soudruzi!" Plameny ve skutečnosti vznikly třením žáruvzdorného povrchu rakety o atmosféru, což je běžný jev, který v počátcích dobývání vesmíru nebyl ještě znám.

4. Let Vostoku-1 probíhal ve zcela automatickém režimu. Nikdo totiž nedokázal předpovědět, do jaké míry bude kosmonaut schopen ovládat stroj ve stavu bez tíže a zda vůbec zůstane při vědomí. Gagarin měl nicméně po ruce speciální kód, kterým v případě krajní nouze mohl aktivovat manuální řízení.

5. Traduje se, že červený nápis CCCP byl na helmu kosmonauta namalován na poslední chvíli, když už ji měl Gagarin na hlavě. Stalo se tak poté, co kdosi na kosmodromu vyjádřil obavu, že by si obranné síly Sovětského svazu mohly splést přistávajícího katapultovaného pilota s americkým špiónem.

6. Puntičkáři by si mohli rýpnout, že Gagarin ve skutečnosti neobletěl zeměkouli celou. Přistání totiž neprobíhalo přesně podle plánu a kosmická loď i katapultovaný pilot přistáli u vesnice Smelovka ležící západně od kosmodromu, odkud stroj vzlétl. Nějakých těch pár chybějících kilometrů nicméně nemění nic na tom, že šlo o naprosto přelomovou událost v dějinách lidstva.

7. Gagarin se stal slavným mužem po celém světě, na oběd ho pozvala i britská královna Alžběta. Mladý muž venkovského původu se královně při stolování upřímně svěřil, že vůbec neví, na co má použít který příbor. Královna mu údajně odpověděla: "Milý pane Gagarine, já jsem se v tomhle paláci narodila a byla jsem tu vychována, ale věřte mi, sama si doteď všechny ty vidličky a nože pletu."

8. Ačkoli Gagarin usiloval o další cestu do vesmíru, nebyla mu už umožněna. Sovětské vedení se totiž bálo, aby zbožňovaný národní hrdina nakonec nezahynul. Po tragické nehodě raketoplánu Sojuz 1 v roce 1967, při níž zemřel kosmonaut Vladimír Komarov, byl Gagarin zcela odsunut z příprav.

9. Láska k létání se přesto stala Gagarinovi osudnou. Spolu se svým instruktorem se 27. března 1968 zřítil při cvičném letu ve stroji MiG-15UTI, vyrobeném v Aeru Vodochody. Příčina nehody dodnes není známa.

10. Když Gagarin startoval v roce 1961 do vesmíru, napsal své manželce Valentině dopis na rozloučenou pro případ, že by se už nevrátil. Tehdy nemohl tušit, že tento dopis bude jeho ženě doručen o sedm let později, kdy jeho smrt nikdo nečekal.