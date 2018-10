Děti s modrou aurou: Odkud se vzaly a jak je poznáte

Některé zdroje tvrdí, že indigové dítě ihned poznáte podle hlubokého a pronikavého pohledu, kterým sleduje své okolí hned od narození. Na svůj věk bývá vyspělejší, rychle se učí číst a počítat, rádo něco tvoří. Na rozdíl od jiných vrstevníků indigové dítě potřebuje méně spánku a může více plakat, což se přičítá zvýšené citlivosti a vyvinuté empatii. Kromě toho u něj můžete pozorovat paranormální schopnosti typu telepatie nebo komunikace s duchy.

Protože je indigové dítě citlivější a hloubavější, často má problém se začleněním do dětského kolektivu. Navíc nesnadno přijímá autority a výchovu typu "musíš, nesmíš". Potřebuje, aby mu dospělí naslouchali a chápali jejich zájmy. Kvůli roztěkané mysli plné rozličných podnětů se u nich může rozvinout hyperaktivita nebo mozková disfunkce.

A tady se už dostáváme ke spornému bodu celé teorie o indigových dětech: na jedné straně jsou vysoce inteligentní, na druhé straně mohou mít problém s učením. V jednom zdroji se dočtete, že přicházejí na svět vybaveny neobvykle silnou imunitou, jiný zdroj zmiňuje, že často trpí alergiemi a ekzémy. Když celou věc prostudujete trochu do detailu, zjistíte, že za "indigové dítě" může být považována téměř každá dnešní ratolest.

Nepřímo to připouští dokonce i parapsycholožka Nancy Ann Tappe, která je údajně schopna vidět lidské aury a termín "indigové děti" zavedla. Podle ní se od 80. let rodí stále více dětí s modrou aurou a za posledních deset let je jich už ve světě dokonce okolo 95%.

To možná zklame maminky, které se na základě kusých informací z mateřských časopisů domnívaly, že je jejich dítě něčím "speciální". My je ale utěšíme: každé dítě je speciální. A určitě je lepší ho vychovávat s myšlenkou: "Přišlo jsi na svět, abys ho učinilo lepším", než mu dát najevo, že je zcela jedno, když jednoho dne vytuneluje firmu, "protože v tomhle dnešním chaosu si toho stejně nikdo ani nevšimne".