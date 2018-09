Reportáž z miniponorky: Tajemné hory na dně oceánu a pozoruhodný život v nich

Sedíme vodotěsně uzavření v miniponorce DeepSee a sledujeme, jak muži na palubě lodi Argo volají jeden na druhého. Je to jako film bez zvukové stopy.

Miniponorkou na samé dno

Potom nás odpoutávají, unášejí nás vlny, jsme jako nepatrná tečka v nesmírném Tichém oceánu. Avi Klapfer napouští vodu do nádrží na balast a pak už klesáme mezi bublinami. Jako bychom padali do sklenice šampaňského. A cítíme i odpovídající závrať a euforii.

Z bublin se vynořuje potápěč a upravuje něco na pouzdru kamery upevněném na povrchu ponorky. Kromě kamery nese naše podmořské plavidlo také zařízení pro pohon a stovky různých důležitých součástek, díky nimž budeme pod vodou v bezpečí.

V kouli miniponorky DeepSee o průměru 1,5 metru se tísníme tři − Avi Klapfer, který ponorku řídí, fotograf Brian Skerry a já. Všude kolem nás jsou komunikační zařízení, tlakové ventily, kontrolní přístroje, jídlo, kamery, speciální vaky na moč, zkrátka všechno, co potřebujeme při výpravě na podmořskou horu nazývanou Las Gemelas. Skupina jejích dílčích elevací, které jen málokdo viděl zblízka, se zdvihá ze dna Tichého oceánu poblíž Kokosového ostrova, 500 kilometrů jihozápadně od kostarického Cabo Blanco. Nejvyšší z hor se vypíná zhruba 2 300 metrů nad okolní dno.

Podmořské hory se obvykle tvoří tehdy, když podmořský vulkán nakupí na dně své produkty. Pokud se nevynoří nad hladinu, jsou to podmořské hory, když se nad ni vynoří, stanou se z nich oceánské ostrovy. Odborníci odhadují, že existuje zhruba sto tisíc podmořských hor nejméně kilometr vysokých. Připočítáte-li však i nižší vyvýšeniny a protáhlé hřbety, může jich být až milion.

Neznámé hlubiny

Jen zřídka zkoumají badatelé svahy podmořských hor nebo jejich vrcholky nehluboko pod hladinou přímo. Život na nich je přitom velmi rozmanitý: korály, houby a rohovitky obklopené hejny ryb, například červenice atlantské, která se dožívá i více než sta let. Nemohl by v těchto místech kypících životem žít nějaký neznámý živočich, s jehož pomocí by bylo možné získat nové chemické látky pro léčbu nemocí, možná dokonce i rakoviny?

Napsal Gregory S. Stone

Fotografie Brian Skerry

