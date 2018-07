Podivný nález koster na Ukrajině: Žena dobrovolně pohřbená zaživa se svým mužem

Láska až za hrob v doslovném slova smyslu. Tak by se dal charakterizovat cit ženy, jejíž ostatky byly nalezeny v prastarém hrobu na Ukrajině. Svého muže láskyplně objímá už 3000 let v pozici, do které by se podle vědců nemohlo nastylizovat mrtvé tělo. Žena podle nich musela být pochována zaživa.

Věční milenci z Ukrajiny Youtube