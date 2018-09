Humor ve světě zvířat: Jak to vypadá, když pták ukradne surikatám svačinu?

Drongo si nejprve získá důvěru surikat tím, že je varuje před náletem dravého ptáka. Surikaty se urychleně běží schovat a když je nebezpečí zažehnáno, pokračují ve vyhrabávání červů a jiného drobného hmyzu ukrytého v zemi. Drongo vyšle další varovný signál - ale tentokrát jde o planý poplach. Žádný dravý pták na obzoru není, drongo jen potřebuje, aby surikaty vyklidily pole. Zatímco se šelmičky chvějí strachy ve svých skrýších, drongo si smlsne na červu, kterého čerstvě vyhrabaly.

Mazaný pták nemá dost a svůj trik zkusí zopakovat. Tentokrát mu na to ale poučené surikaty neskočí. Musí tedy vymyslet jinou lest - pomůže mu schopnost imitovat zvuky jiných živočišných druhů a napodobí varovné volání samotných surikat. Lest spolehlivě zabírá a drongo si vítězoslavně pochutná na šťavnatém štírovi, jehož při panickém útěku odhodila surikata. Obelstěné šelmičky jen bezmocně stojí jako solné sloupy…

Pozoruhodného jednání chytrého ptáka si všiml britský zoolog Thomas Flower při pozorování surikat na poušti Kalahari. Bylo mu divné, že drongo vysílá varovný signál i ve chvílích, kdy kolem nekrouží žádný predátor. "Kdykoli tento pták viděl surikatu s větší kořistí typu gekon nebo štír, vyvolal planý poplach, aby surikatu zahnal a její úlovek urval pro sebe," popsal Flower. "Protože by ale surikaty po čase na jeho varovné volání už nereagovaly, začal napodobovat i jejich vlastní zvuky."

Pro vědce je tento jev fantastickým objevem. Pomáhá jim totiž vysvětlit, proč někteří exotičtí ptáci napodobují hlasy jiných zvířat. Viditelně nejde jen o nahodilé "papouškování", ale o promyšlenou a účelnou akci.