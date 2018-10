Jak se chová pohyblivý písek, když do něj spadne člověk: Je skutečně nebezpečný?

Pohyblivý písek se vyskytuje na pobřežích, plážích i vyschlých řečištích. Při došlápnutí na nestabilní místo se do něj začnete propadat jako v bažině, vlastní vahou pomalu klesáte a nakonec… nakonec v něm zůstanete zabřednutí po pás až po hruď. Podle odborníků není možné, aby vás tekutý písek pohltil zcela, jak nám to předestírá kinematografie, protože lidské tělo má poloviční hustotu než písek smíšený se slanou vodou. Ponoří se tedy jen zhruba polovina těla, potom už vás písek jen nadnáší.

Co je však na tekutém písku velmi zrádné, je fakt, že se z něj sami nedostanete. Nohama nemůžete pohybovat vůbec, tlak písku je příliš silný. Ve světě čas od času dochází k případům, kdy někdo uvízne v pohyblivém písku na pláži, nedovolá se pomoci a nakonec se utopí v přílivových vlnách.

Jednoduchá není ani vyprošťovací akce záchranářů. Přesvědčil se o tom britský dokumentarista Jonny Phillips, který si chtěl na vlastní kůži vyzkoušet, jestli by byl schopen se z písečné bažiny vyprostit sám. Co myslíte, dokázal to? Podívejte se na video:

Má člověk proti zrádnému písku vůbec nějakou šanci? Podle odborníků šance je, pokud nezačnete panikařit. Ze všeho nejdřív byste se měli zbavit všech těžkých předmětů, které vás budou stahovat ke dnu. Potom se snažte dostat všechny dosud neuvězněné části těla do horizontální polohy - když na písku ležíte, bude vás lépe nadnášet a nebudete klesat. Rozhodně sebou nemrskejte a nesnažte se s pískem bojovat silou, prudké pohyby vás stáhnou ještě níž. Křičet o pomoc je dovoleno. Do opuštěných oblastí se z preventivních důvodů nevydávejte sami a čtěte cedule! Na civilizovaných plážích, kde se pohyblivý písek vyskytuje, před ním budete obvykle varováni výstražnými značkami.