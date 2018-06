Video: Jak se žije v mnohomužství? Rodina z himálájské vesnice si nestěžuje

Zapadlá himálájské vesnička donedávna neměla téměř žádný kontakt s vnější civilizací. Místní obyvatelé proto ani neměli tušení, že jejich zvyklost provdat dívku za několik mužů najednou je z pohledu dnešního světa doslova unikátní. Co vesničany k této tradici přivedlo?

Za polyandrií v Himálájích nehledejte žádné romantické příběhy, ale praktický přístup rodičů, kteří nechtěli dělit vlastněnou půdu mezi několik synů. Dělení už tak chudičkých farem na několik částí by znamenalo ještě větší chudobu a s dalšími generacemi by se obdělávaná půda zcela rozdrobila. Bylo by však nespravedlivé, aby celou farmu zdědil jen nejstarší syn a ostatní museli odejít hledat štěstí do světa. Proto se stalo zvykem ženit spolu s nejstarším synem i jeho mladší bratry, a to s jedinou nevěstou.

Rodina i farma tak zůstala pohromadě, a navíc se tím i regulovala porodnost, protože jedna žena přivede na svět jen určitý počet dětí.

Jak se ale v takovém manželství žije? Určitě vás napadne otázka, zda na sebe bratři navzájem nežárlí. "Když je žena chytrá, tráví každou noc s jiným z bratrů, bere je na střídačku," vysvětlil vesničan ve videonahrávce s tím, že nejstarší bratr beztak nemívá chuť na milování v jednom kuse.

Žena žijící v mnohomužství by kromě toho měla i chápat, že každý z manželů má odlišnou povahu. Na druhé straně jí určitě vyhovuje, že jí muži pomáhají s vařením i s péčí o děti.

Časy se nicméně mění a mnohomužství v Himálájích zvoní hrana. Do horských vesniček pronikla televize s romantickými filmy, které rodinám ukazují zcela jiné pojetí partnerského vztahu. Otevřely se zde i školy, díky nimž se rodiny učí plánovat rodičovství a používat antikoncepci. Je proto dost možné, že polyandrie už brzy nebude potřeba a s příštími generacemi zcela vymizí.

