Jak se žije v sultánských harémech? Nevládnou zde milenky, ale překvapivě matka

Přepychové komnaty, směsice vůní parfémů a tabáku, šustot drahých látek, tichá orientální hudba, ladně se vlnící bílá i tmavá těla tanečnic. Smyslné dusno se dá téměř krájet, příslib tělesných rozkoší visí ve vzduchu… Takové můžou mít lidé představy o životě v harému. Obzvlášť ti, kdo viděli film Angelika a sultán.

LOTOSOVÁ CHODIDLA ČÍNSKÝCH DÍVEK: KRUTÝ RITUÁL HRANIČÍCÍ S MUČENÍM

Většina obyvatelek harému však fungovala jako služebné. Staraly se o běžný chod domu a se sultánem se nikdy ani nesetkaly. Mnoho z nich zůstalo v harému jako v doživotním vězení. Vyšší skupinu tvořily takzvané privilegované; do ní byly vybírány krásné ženy a talentované hudebnice, zpěvačky nebo tanečnice.

Harém fungoval jako svět sám pro sebe, byl uzavřen okolnímu světu. Měli do něj přístup pouze nejbližší příbuzní sultána, sluhové a v určité dny lékaři a učitelé.

Kvůli množství jeho obyvatelek různého původu i charakterů to bylo místo intrik, žárlivosti, mocenských bojů, nudy, smutku a zoufalství. Výjimku nepředstavovaly ani vraždy. Proto byly pro mužské sultánovy potomky do věku 11 let určeny malé střežené komnaty, aby se prince někdo nepokusil připravit o život. Ale i tak v nich byli zavražděny desítky následníků trůnu.

VĚDCI OBJEVILI OBLAST MOZKU, KTERÁ REAGUJE NA SILNÉ DUCHOVNÍ ZÁŽITKY

Šéfem byla sultánova matka

Největší slovo v harému měla sultánova matka řečená valide. Ta dokonce synovi vybírala společnice na noc – údajně spravedlivě dohlížela na jejich rotaci. Ráno se pak zapsalo, která žena z harému to byla, aby její případné dítě mohlo být uznáno jako legitimní potomek sultána. Valide obvykle měla velký vliv na vládu syna i jeho vezírů, fungovala jako rádce ve všech záležitostech.

Ženy přes den trávily volný čas ve společných místnostech. Zabývaly se ručními pracemi, bavily se hudbou, cvičením, různými hrami a dlouhou chvíli zaháněly procházkami v zahradách a také tancem.

Tady je třeba uvést na správnou míru představu, že svůdným vlněním těla bavily sultána – břišní tanec předváděly pouze pro potěchu ženských obyvatelek harému! Mužům bylo dovoleno sledovat tento líbivý druh umění až poměrně nedávno.

Harémy (i když ne tak početné) existují také v současnosti, zejména v bohatých královských rodinách v oblasti Perského zálivu. Ženy šejchů i společnice princů jsou zahrnuty luxusem a získávají dobré vzdělání.

Všechno ovšem probíhá pouze v rámci panovníkovy rodiny a jeho paláce. Žijí zkrátka ve zlaté kleci – tedy pokud se tomu život dá říct.

ČESKÝ VAMPÝR TOBIÁŠ BYL KULHAVÝ OBR. JAKÁ DALŠÍ TAJEMSTVÍ VYDALA JEHO KOSTRA?