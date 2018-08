K čemu slouží mužské bradavky, obočí, slepé střevo a další čtyři "neužitečné" části těla?

VIDEO: KDYŽ NA VÁS ŘVE JAK PAVIÁN. VTIPNÁ HÁDKA OPIČÍHO PÁRU V PŘÍMÉM PŘENOSU.

Napadlo vás někdy, proč máme v podpaží chlupy, k čemu slouží mužům bradavky, jaký význam má obočí? A co třeba problémové slepé střevo? Buď o něm vůbec nevíme, nebo nás dokáže pěkně pozlobit… To samé vlastně platí i o krčních mandlích nebo o zubech moudrosti, které mnohým z nás způsobily bolestivé trápení. A ve výčtu problémových “ zbytečných“ orgánů můžeme pokračovat. Co třeba takový žlučník, koho jednou zazlobil, tak ten ví, co je to skutečná bolest. Proč se s nimi každý narodíme ?

Bradavky

Proč mají ženy bradavky je zřejmé, bez nich by zkrátka nebylo možné kojení. Proč se ale s nimi rodí i muži? Vědci mají v celku pochopitelné vysvětlení. Na začátku vývoje je každé embrio vlastně ženské a k maskulinizaci dochází až v průběhu vývoje. Spousta společných znaků ale zůstane, včetně již zmíněných bradavek. Ty mužské neplní žádnou funkci, i kddyž někteří tvrdí, že za určitých podmínek by i pánové mohli své děti kojit.

Chloupky v podpaží

K čemu vlastně ochlupení v podpaží slouží, není dosud přesně známo. Daniel Liebermen, profesor lidské vývojové biologie z Harvardské univerzity se ale domnívá, že chloupky měly za úkol udržet odér, který tělo potními žlázami vylučuje, po dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné nalákat potencionálního partnera. Podobné pachové žlázy máme v uších, v okolí pohlavních orgánů a prsních bradavek.

Zuby moudrosti

Zuby moudrosti nebo-li moudráky se prořezávají až v dospělosti nejčastěji mezi osmnáctým až čtyřiadvacátým rokem, odtud je také odvozen jejich název. Ovšem třetí stoličky nenarostou všem. Případně je jejich prořezání spojeno s mnoha komplikacemi a dentisté často přistupují k jejich odstranění. Proto se také vědci domnívají, že jde o část těla, kterou v budoucnu nebudou lidé vůbec mít. Dříve tři stoličky za sebou sloužily k dobrému rozmělnění pravěké tuhé stravy. Dnes už lidé jedí samozřejmě úplně jinak.

Obočí

Možná také žijete v domnění, že obočí sloužilo našim primitivním předkům k tomu, aby jim do očí nekapal pot a neobtěžoval je například při lovu. Vědci z Massachutets Institute of Technology se ale domnívají, že obočí mělo mnohem důležitější úkol. A to k rychlejší identifikaci tváře a rozpoznání emocí. Podle výzkumu totiž lidé mnohem hůře rozpoznávají známé tváře, ze kterých jsou odstraněna obočí, než tváře bez očí.

Krční mandle

Tento párový orgán na jednu stranu filtruje bakterie a viry, které se pokoušejí ústy dostat do těla, na druhou stranu je to také první orgán v těle, ve kterém se viry a bakterie množí. Mandle jsou ve své podstatě lymfatické uzliny, a i když jsou velmi důležité, máme jich v těle nadbytek, tudíž pokud se jeden pár odebere, nic zásadního se nezmění. Dlužno ale dodat, že dříve lékaři při první angíně krční mandle odstraňovali. Dnes jsou kritéria pro jejich odstranění mnohem přísnější.

Slepé střevo

Vědci zjistili, že lidově řečeno slepák není rozhodně zbytečný orgán, jak bylo dříve prezentováno. Slepé střevo, nebo-li apendix, což je asi jen jako malíček velký výběžek z tlustého střeva, je pravděpodobně osídleno velkým množstvím tělu prospěšných bakterií. Pokud tedy člověka postihne nějaké úporné střevní onemocnění, které s sebou spláchne veškeré důležité bakterie ze střev, ty, které jsou ukryté právě ve slepém střevě, mohou velmi rychle střeva znovu osídlit.

Žlučník

Věděli jste, že žlučník je poměrně velký orgán? Tvarem připomíná středověký pytlíček na mince a mívá v průměru 8 až 12 cm na délku a 4 až 5 cm na šířku. Žlučník slouží jako rezervoár pro žluč, která do něj přitéká z jater. Když se do dvanáctníku dostane tučná potrava, dostane žlučník signál a začne pomocí svalových stahů vypuzovat nashromážděnou žluč, která ve střevě rozloží ony tučné části potravy, aby se mohly dále vstřebat. Ve žlučníku se mohou tvořit kameny, ty je důležité odstranit, pokud se takto dráždí stěny žlučníku dokonce i roky, mohou vyvolat rakovinu žlučníku, což je jedna z nejzhoubnějších forem rakoviny vůbec.

