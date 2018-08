Zamrazení mozku pro budoucí zmrtvýchvstání využívá stále více lidí

Spousta lidí si někdy pohrávala s myšlenkou, jaký by to byl asi pocit, kdyby se nechali zmrazit a byli rozmraženi za dvě stě let. V minulosti se tímto tématem zabývali hlavně spisovatelé a scénáristé, dneska ale přibývá jedinců, kteří to berou vážně a svůj mozek nebo rovnou celé tělo skutečně nechají krátce po smrti naložit do tekutého dusíku.

Youtube