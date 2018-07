Nejnebezpečnější místa, kde se může žena v 21. století narodit

JAK NÁS MANŽELSTVÍ MĚNÍ PO FYZICKÉ A PSYCHICKÉ STRÁNCE?

Je 21. století, a tak máme rovnoprávnost a ženy jsou brány stejně jako muži. Ale neplatí to všude na světě. Stále ještě totiž najdete země, kde být ženou, je děsivé. Jsou týrány, znásilňovány, či provdávány v malém věku a nic s tím nemohou dělat. Vyplývá to alespoň z údajů od Nadace Thompson Reuters, World Report 2014 a Nadace pro udržitelný rozvoj.

Například v Pákistánu je na 90% žen pácháno domácí násilí, v Somálsku je 95% žen podrobeno ženské obřízce, v Indii bylo za posledních 30 let usmrceno padesát miliónů novorozených dívek. Násilí na ženách je běžné v zemích, kde se dodržuje právo šaría. Ruku v ruce jde s kulturní a hodpodářskou zaostalostí země. O jedenácti nejhorších zemích, kde se můžete jako žena narodit, čtěte dále.

Afghánistán

Pro afgánské dívky je celý jejich život bojem. 87% z nich je negramotných a 70 - 80% je rodinou přinuceno si vzít někoho, koho nechtějí (podle údajů UNICEFu je 54% takto provdaných žen ve věku 15 - 19 let, často i mladších). Navíc i v manželství pak často zažívají peklo. Nejen že je velmi vysoká úmrtnost žen při porodu, ale rovněž musí snášet bití a někdy i znásilňování od manžela. Jeho stíhání je navíc složité, protože afgánské soudy zakazují svědectví rodinných příslušníků.

Demokratická republika Kongo

Ve čtvrtém nejlidnatějším státu v Africe zažívají ženy násilí skoro na každém kroku. Především na východě země, kde se stále ještě bojuje, jsou ženy masově a často velice brutálně znásilňovány. Americký šasopis Public Health odhaduje, že je v zemi denně sexuálně napadeno 1150 žen. Některé jsou dokonce atakovány svými příbuznými. Země se řadí mezi nejchudší státy světa, je v ní nedostatečná lékařská péče a 57% těhotných žen je hlášeno jako anemických.

Pákistán

Ani život v druhé nejlidnatější muslimské zemi na světě není pro ženy zrovna peříčko. Kvůli kulturním a náboženským tradicím jsou i mladičké dívky nuceny do manželství. Ačkoliv by s nimi pak jejich manželé neměli spát, dokud nedospějí, často to nedodržují. Navíc jsou tam i běžné tresty ukamenováním. Podle pakistánské Komise pro lidská práva je každoročně více než 1000 dívek a žen oběťmi "vraždy ze cti" a 90% čelí domácímu násilí ze strany vlastní rodiny.

Indie

S více než miliardou obyvatel je Indická republika druhou nejlidnatější zemí světa. Je v ní ale i hlášeno nejvíce případů gangového znásilnění žen. Navíc tam probíhá i velké množství napadení dívek kyselinou, většinou poté, co se odmítli provdat. Rovněž zde jsou pod tlakem a za peníze provdány mladičké dívky. Různé tam působí humanitární nadace odhadují, že za posledních 30 let bylo rodinami usmrceno na 50 milionů novorozených dívek. To proto, aby je rodiče nemuseli živit.

Somálsko

Právo a pořádek v této federativní republice nic neznamenají. Asi 60% obyvatel navíc není trvale usazeno a kočuje, a možná proto i zde mají ženy velmi špatné vyhlídky na budoucnost. Země je bohužel nechvalně proslulá vysokou úmrtností matek i dětí při porodu (jen 9% dětí se narodí v nemocnici), prodejem malých holčiček do manželství se staršími muži, ženskou obřízkou, kdy jsou 95% dívenek ve věku od 4 do 11 let odřezány skoro celé genitálie, a rovněž velkým množstvím znásilnění.

Kolumbie

V zemi, kde donedávna probíhala otevřená válka mezi vládou a drogovými kartely, je znepokojivě vysoká míra domácího násilí na ženách. Podle národního institutu pro právní lékařství a forenzní vědu bylo v roce 2010 zjištěno 45 000 případů napadení ženy jejím manželem či rodinou. Ženám se navíc po těchto znásilněních, či napadeních nedostává vhodné lékařské péče, a tak často umírají na následky s tím spojené. Navíc jsou jen ve velmi malém množství případů pachatelé obviněni a hnáni před soud.

Egypt

Na celém území Egypta musí ženy a dívky velmi často čelit systematickému sexuálnímu obtěžování. V důsledku egyptské revoluce v roce 2011 navíc vzrostl počet napadení a znásilnění žen. Jen v lednu 2017 bylo hlášeno na 19 případů hromadného znásilnění. Situace v zemi je pro ženy tristní i díky soudnímu systému, který nijak nekriminalizuje domácí násilí a zcela ignoruje ženská práva, pokud jde o manželství, rozvod, opatrovnictví či dědictví.

Keňa

V převážně křesťanské zemi proslulé svými národními parky v rozlehlých savanách, řeší ženy nejvíce existenční problémy. Jen 29% z nich má totiž nějaký příjem. Jsou proto zcela odkázány na své rodiny či manžele, kteří s nimi proto mohou dělat, co chtějí. Rovněž vyhlídky na vzdělání zde pro dívky nejsou nijak růžové, gramotných je necelých 80% z nich. Nejhorší je však míra rozšíření infekce HIV. Muži zde totiž věří, že pokud se vyspí s pannou, tak AIDS zmizí, a proto jsou nevinné dívky často proti své vůli nakaženy touto nemocí.

Mexiko

Země známá svou skvělou kuchyní je bohužel i neblaze proslulá kvůli vysoké míře vražd a znásilnění žen. V roce 2012 došlo v mexickém státě Chihuahua k 4000 případům sexuálního napadení a 22,7 vražd žen na 100 000 obyvatel. Mexický soudní systém navíc moc tvrdě neřeší domácí sexuální násilí, takž ženy raději z obavy o svou pověst rezignují a znásilnění ani nehlásí. Bojí se totiž odsouzení okolím a taky nedbalného vyšetřování.

Brazílie

I z Brazílie přichází znepokojivé statistiky ohledně napadení a vražd žen a dívek. Zprávy poukazují na to, že je zde každých 15 vteřin napadena a každé dvě hodiny zavražděna nějaká žena. V největším a nejlidnatějším státě Jižní Ameriky, kde je okolo 90% lidí hlásících se ke křesťanství (z toho 60% katolíků) navíc platí zákon zakazující ženám potrat, s vyjímkou případů znásilnění nebo když je pro ženu fyzicky nebezpečné mít dítě. Ženy, které nesplňují tyto parametry, pak mohou čelit až 3 letům vězení.

Venezuela

Důsledkem politiky "socialismu 21. století" a rovněž i působení drogových kartelů v zemi, enormně vzrostla kriminalita (loupeže a vraždy především v chudinských čtvrtích). V hlavním městě Caracasu pak míra vražd patří mezi nejvyšší na celém světě. Ženy jsou zde často kvůli penězům vražděny, znásilňovány, nebo unášeny. Bohužel se na tom podílí i samotná policie. Ženy i dívky jsou pak kvůli ekonomické krizi často nuceny stát se prostitutkami, aby měly jídlo a přístřeší pro své rodiny.

