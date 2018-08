Je libo nevěstu za 6000 Kč? Romská komunita v Bulharsku prodává dcery na trhu

Trh s nevěstami je starou tradicí, ke které komunitu dovedla chudoba, vysoká nezaměstnanost a sociální izolace od zbytku země. Rodiče se touto cestou snaží najít pro své dcery zámožnější protějšky a zajistit jim pohodlnější budoucnost. A sami si tím také trochu přilepší.

Čím je dívka atraktivnější, tím více peněz za ni nápadník nabídne. Přestože dříve nebylo výjimkou, že budoucí ženich za nevěstu zaplatil přes 20 tisíc levů (asi čtvrt milionu Kč), dnes se ceny romských nevěst pohybují v mnohem nižších řádech - v přepočtu okolo 6000 korun.

Jak je vidět z videa, přes všechny negativní aspekty kupčení s dcerami panuje na trhu uvolněná atmosféra. Silně nalíčené mladé slečny oblečené do svůdných šatů se tu producírují ve skupinkách a koketují s přítomnými mladíky. Ti to už nemají tak jednoduché jako v minulosti, kdy stačilo smlouvat jenom s dívčinými rodiči. Mladý muž musí slečnu nejprve oslovit, nějakou dobu se s ní scházet a až potom teprve zajde za rodiči a nabídne jim obnos.

Celá věc tedy vyznívá poměrně nevinně, má ale neveselé pozadí. Rodiče nechávají dívky studovat školu nejdéle do patnácti let a od té doby je střeží doma, aby se nedostaly do kontaktu s chlapci a nepřišly před svatbou o panenství. Dívkám z komunity se tak nedostává dostatečného vzdělání a v životě nemají jinou možnost, než se provdat a zůstat v domácnosti.

