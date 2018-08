Prokletí Tutanchamonovy hrobky: Skutečně byli její objevitelé potrestáni smrtí?

UNIKÁTNÍ VIDEO: OBŘÍ ZABIJÁCKÉ KOSATKY PRONÁSLEDUJÍ RYBÁŘSKOU LOĎ

Touha po poznání Cartera provázela celý život. A ačkoli byl archeolog amatér (neměl žádné archeologické či historické vzdělání), povedlo se mu na svou stranu získat i lorda Carnarvona, který vykopávky v Údolí králů financoval několik let. Na Cartera se však stále ne a ne usmát štěstí a lordu Carnarvonovi pomalu ale jistě docházela trpělivost i finance.

"Máte poslední šanci Cartere, další vykopávky už nebudu financovat," pohrozil jednoho večera lord své sázce do loterie. A stal se zázrak. Carter narazil kousek od své chatky na malou dutinu. Hned za ní objevuje spolu se svými kolegy dvanáct kamenných schodů, které vedou k zapečetěným dveřím. S otevřením vchodu do hrobky však Carter čeká až na svého chlebodárce. Píše se prosinec 1922.

V hrobce jsou zcela neporušené poklady, několik komor a sarkorfág s tělem zesnulého krále. Hrobka patří Tutanchamonovi, 11. králi 18. dynastie, vládci horního a dolního Egypta. Nebyl to významný faraon, ale už jen na základě pokladu, který měl v hrobce on, si asi umíme, vlastně možná ani neumíme, představit, jaké bohatství mívali v hrobkách faraoni, kteří významní pro Egypt byli.

Vykopávky, objevy, oprašování a veškeré práce spojené s objevem probíhají od prosince 1922 několik měsíců. Do komory s tělem se Carter dostává 16. února 1923.



Ovšem to není konec příběhu. Kromě bohatství s sebou objev přinesl i smrt. Počátkem dubna, bez zjevných příčin, vypadne v celé Káhiře proud, když opět městem zavládne světlo, lord Carnarvon již nežije. Stejně tak jeho oblíbená fenka Susan. Krátce po té následuje smrt i mnoha dalších lidí, kteří měli s objevem hrobky co dočinění. Až na Howarda Cartera. Ten umírá v roce 1939 ve věku 64 let na rakovinu. Tedy patnáct let po objevu hrobky.

Může za to snad prokletí faraonů, o kterém se mluví všude po světě? A byl Carter ušetřen díky tomu, že Egypt opravdu miloval a po objevu toužil ne ze sobeckých důvodů, ale chtěl opravdu hlavně kvůli přínosu vědě? To se můžeme jen dohadovat. Faktem je, že jeho trpělivost může být inspirací pro všechny, kteří po něčem touží a jeho úspěch byl skutečným přínosem pro milovníky Egypta po celém světě.

Záběry z Tutanchamonovy hrobky najdete zde: