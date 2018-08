Šarbat Gula, dívka z obálky National Geographic 34 let poté: Jaký je její životní příběh?

Mohlo by vás zajímat:

K setkání tehdy došlo v uprchlickém táboře Násir Baghu. Po dlouhých letech se McCurrymu podařilo dívku znovu vypátrat a zjistit, co si pro ni osud připravil.

Když Šarbat Steve poprvé fotografoval, bylo jí 12 let a byla sirotek. Rodiče zemřeli při náletech Sovětského svazu na Afghánistán. Dívčinu rodinu tehdy tvořila už jen babička a sourozenci, kterým se podařilo uprchnout do Pákistánu. Jak Steve později zjistil, dívka se pár let po jejich setkání vdala, měla děti a stále žila v nuzných podmínkách coby uprchlík a navíc jí hrozilo vězení. Jak to s Šarbat Gula vypadá teď? Její příběh i fotorafie najdete v galerii.

