Sbírka fantastických domů na stromech: Některé jsou i velmi luxusní

Domky na stromě převládají převážně v USA, kde má každý dům vlastní zahradu, a my, odsouzeni k životu v bytovkách, si o tom můžeme nechat jenom zdát. Nebo také ne. Jak uvidíte v galerii, domy nemusíte stavět pouze na vlastní zahradě. Můžete si je postavit v nedalekém lese, nebo si rovnou koupit kus půdy a v jednom domě na stromě bydlet. Meze představivosti a kreativity se opravdu neklamou a takový domek může mít vše, co k životu potřebujete - koupelnu, záchod, kuchyň i vlastní bazén. A tvarem nemusí vlastně připomínat ani dům. Co taková obytná koule? Nebo dům vytesaný do kmene živého stromu? Vše je jenom na vás. Ale mějte na paměti, že to není zrovna ta nejlevnější záležitost.

A který je ten nejluxusnější dům na stromě? Má i vlastní wellness!