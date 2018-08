Co by se dnes stalo s civilizací, kdyby přišla sluneční bouře jako v roce 1959?

Erupce na Slunci nejsou neobvyklým jevem, dochází k nim v nepravidelných intervalech a v různé intenzitě v podstatě každý den. Vyvržená hmota ze sluneční korony je přitom odmrštěna do vesmíru, přičemž částice z větších erupcí mohou dorazit až k Zemi a způsobit geomagnetické bouřky. Jedna taková velká bouře způsobila v roce 1859 chaos v telegrafním spojení po celém světě. Někteří operátoři byli přímo zasaženi elektrickým proudem, jiní mohli odesílat zprávy, i když své přístroje od elektřiny odpojili. Lidé na Havaji viděli poprvé v životě polární záři, obyvatelé severních částí USA si mohli číst uprostřed noci noviny.

V roce 1859 byl ovšem život jiný než dnes. Kdyby taková solární bouře udeřila v dnešní době a zasáhla satelity, nastal by chaos po celém vyspělém světě. Těžko bychom se vyrovnávali s dlouhodobým výpadkem elektřiny a internetu, nehledě na to, že by selhala i navigace letadel, mnohé stroje by se řítily k zemi. Vědci odhadují, že obnovení všech sítí by stálo 3 triliony dolarů a opravy by si vyžádaly několik měsíců, možná i let.

Odhady, jak často k podobným erupcím dochází, se ve vědeckém světě různí. Podle jedné teorie sluneční bouře vysoké intenzity zasahuje Zemi zhruba jednou za 500 let, jiné hovoří o 12% pravděpodobnosti, že se tato událost odehraje v příští dekádě. NASA proto vysílá ke Slunci zcela novou sondu, která by měla přinést více poznatků o tom, jak a proč tyto erupce vznikají a zda je možné se jim bránit, případně je aspoň předpovědět. V tuto chvíli by se svět o katastrofální erupci dozvěděl pouhých 12 hodin předtím, než by vyvrhlé částice zasáhly naši atmosféru.

Sonda Parker Solar Probe je chráněna obalem, který jí umožní snášet teploty kolem 1370°C. Ke Slunci se přiblíží až na 6,2 milionu kilometrů, a bude tak slunečnímu povrchu sedmkrát blíže než německá sonda Helios 2 vyslaná v roce 1976. Její cesta vesmírem bude trvat sedm let.